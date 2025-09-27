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Καρυστιανού: Θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για το DNA - «Τρέμουν» την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί τους
Ειδήσεις
17:55 - 27 Σεπ 2025

Καρυστιανού: Θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για το DNA - «Τρέμουν» την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί τους

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την εισαγγελική παραγγελία για εκταφή του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού σημειώνει σε ανάρτησή της ότι «θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για DNA, χωρίς να κάνουν τους ελέγχους που όφειλαν εξαρχής να πραγματοποιήσουν».

«Μεγαλύτερη ομολογία ενοχής δεν θα μπορούσε να υπάρξει», υπογράμμισε η κ. Καρυστιανού, καταγγέλλοντας ότι «και επίσημα πλέον η Δικαιοσύνη δεν υπάρχει! Τη δολοφόνησαν», προσθέτοντας πως «ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του υπουργού Δικαιοσύνης».

Η κ. Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι «έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών», σημειώνοντας ότι «καταθέσαμε και επείγουσα αναφορά στον ΟΗΕ».

Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι «γνωρίζοντας όλη τη σήψη, μετά από 2,5 χρόνια συνεχούς κοροϊδίας, καταθέσαμε επείγουσα αναφορά στην Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου. Με τη στήριξη Ευρωβουλευτών από όλη την Ευρώπη και την εισήγηση του ευρωβουλευτή κ. Παππά, ο πρώτος καρπός των ενεργειών μας στην Ευρώπη ήρθε! Επιτέλους!».

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι κατατέθηκε επείγουσα αναφορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών: «Τα μάτια και η καρδιά μας είναι στραμμένα προς τις Ανεξάρτητες Αρχές που τιμούν τον όρκο τους και θα ανοίξουν δρόμους ελπίδας στο σάπιο σύστημα που μας ελέγχει. Θα απευθυνθούμε παντού».

Αναλυτικά η ανάρτηση της κας Καρυστιανού:

«Τι μεγάλη πρωτοτυπία!

Η «δικαιοσύνη» ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσης μας.

Μετά από 12 ημέρες απεργίας πείνας του ΠΑΤΕΡΑ, αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, ενώ για τους άλλους συγγενείς…. θα το σκεφτούν και άλλο…

Αποφάσισαν το πιο θεωρητικά, ασφαλές για αυτούς.

Την εκταφή για έλεγχο DNA!

Και όχι βέβαια για τοξικολογικές, τις οποίες από την αρχή ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ !!

Δηλαδή θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για DNA και ΔΕΝ θα κάνουν τους ελέγχους που ήταν υποχρεωμένοι εξαρχής να κάνουν !!!!!

Όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί.

Γιατί ΤΡΕΜΟΥΝ την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας.

Μεγαλύτερη ομολογία ενοχής δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Και επίσημα πλέον η Δικαιοσύνη δεν υπάρχει!

Την δολοφονήσαν!

Αφού πρώτα την απογυμνώσαν, την διέφθειραν, την γελοιοποίησαν.

Έχουν άραγε καταλάβει πόσο προβλέψιμοι και πόσο εκτεθειμένοι είναι πλέον σε όλη την κοινωνία;;;

Γνωρίζοντας όλη τη σήψη , μετά από 2.5 χρόνια συνεχούς κοροϊδίας , καταθέσαμε επείγουσα αναφορά στην Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου,

Με την στήριξη Ευρωβουλευτών από όλη την Ευρώπη, και την εισήγηση του ευρωβουλευτή κ. Παππά, ο πρώτος καρπός των ενεργειών μας στην Ευρώπη ήρθε!! Επιτέλους!! Έρχεται κλιμάκιο ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών!

Τους ευχαριστούμε όλους!

Και βέβαια δεν σταματήσαμε εκεί! ΧΘΕΣ καταθέσαμε και επείγουσα αναφορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών:

«Περί διεθνούς επείγουσας παρέμβασης για εκταφή οστών και ανεξάρτητη ιατροδικαστική διερεύνηση (ταυτοποίηση & τοξικολογικές εξετάσεις) θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών (Ελλάδα, 28.02.2023), ως αδήριτης, επιτακτικής και άμεσης ανάγκης παρακολούθησης της υπόθεσης από διεθνή οργανισμό, επειδή οι εθνικές αρχές αρνούνται παρατεταμένα να χορηγήσουν άδεια εκταφής των οστών των τέκνων των αιτούντων, θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών,προκειμένου να συλλεχθεί κάθε δυνατό αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίηση των θυμάτων, την διελεύκανση των αιτιών θανάτου, και την εξασφάλιση δίκαιης δίκης των κατηγορουμένων για το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο οι αιτούντες παρίστανται υποστηρικτές της κατηγορίας.

Οι γονείς :

Καρυστιανού, Ρούτσι και Τιλκερίδης »

Τα μάτια και η καρδιά μας είναι στραμμένες προς τις Ανεξάρτητες Αρχές που τιμούν τον όρκο τους, και θα ανοίξουν δρόμους ελπίδας στο σάπιο σύστημα που μας ελέγχει.

Θα απευθυνθούμε παντού!

Μέχρι τέλους!

Μέχρι που μια πλήρως ανεξάρτητη και αληθινή Δικαιοσύνη θα έρθει και στη χώρα μας και θα τιμήσει τον ρόλο και την ευθύνη της!

Όλοι μαζί! Μέχρι τέλους!»

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