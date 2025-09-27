Συνάντηση Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο - Τι συζητήθηκε

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επισκέφθηκε χθες, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη, σε μία συνάντηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και φιλικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή υποδοχή του πρωθυπουργού από τις 28 ομογενειακές οργανώσεις στο πρόσφατο γεύμα προς τιμήν του, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή καταδεικνύει την ενότητα και την ισχύ του Ελληνισμού της Διασποράς.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε, επίσης, τον καθοριστικό ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ως πυλώνες της ομογένειας, ενώ επεσήμανε τις ευκαιρίες που ανοίγονται από τις αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Σε ένα δείγμα αμοιβαίας εκτίμησης, ο υπουργός προσκάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο να επισκεφθεί την Ελλάδα, προκειμένου να συναντηθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να συνεχίσουν το διάλογο σε θεσμικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για τη συζήτηση και τη στήριξη του υπουργού προς την Εκκλησία, ενώ του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο ενός τόσο κρίσιμου χαρτοφυλακίου για τη χώρα.

Συνάντηση Θεοχάρη και Αβραμόπουλου με τον Αρχιεπίσκοπο: Ενίσχυση Διπλωματικών και Πολιτιστικών Δεσμών

Ακόμα, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την πρόσφατη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ. Ο Αρχιεπίσκοπος μετέφερε στον υφυπουργό τις θερμές ευχές του για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής του.

Επιπλέον, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε στο γραφείο του τον βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ομογένειας. Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, χαρακτηρίζοντάς την «ζωτικής σημασίας Επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου».

Στη διάρκεια της συζήτησης, εστιάστηκε ιδιαίτερα η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ, με αναφορές στις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υψηλόβαθμους πολιτικούς, επιχειρηματικούς ηγέτες και μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, καθώς και την κοινή δέσμευση για την ενίσχυση των δεσμών της Ομογένειας με την Ελλάδα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η ατμόσφαιρα της συνάντησης χαρακτηρίστηκε από θερμότητα και αμοιβαίο σεβασμό, ενώ επιβεβαιώθηκε η σημασία της συνέχισης του διαλόγου και της συνεργασίας σε διπλωματικό και πολιτιστικό επίπεδο.