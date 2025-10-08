ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη
Πολιτική
19:12 - 08 Οκτ 2025

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Reporter.gr Newsroom
Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης παρουσιάζει στο Ωδείο Αθηνών το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου». 

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Αντίθετα, απών θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς, παρά τις αρχικές πληροφορίες που τον ήθελαν να παρευρίσκεται, παρότι έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Κύκλοι του πρώην πρωθυπουργού διευκρινίζουν πως πρόκειται για προσωπική του επιλογή, ενώ ο ίδιος ευχήθηκε «κάθε επιτυχία» στον Ευριπίδη Στυλιανίδη για το βιβλίο του.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ που ζητούν την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά και την αποκλιμάκωση της έντασης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, είχε επιχειρήσει ένα διακριτικό άνοιγμα προς τον Μεσσήνιο πολιτικό από το βήμα της ΔΕΘ, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Σαμαράς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

