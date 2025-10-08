Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο ανάπτυξης «Olympia Forum», που πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην Αρχαία Ολυμπία.

Το συνέδριο έχει καθιερωθεί ως κορυφαία διοργάνωση για την παρουσίαση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των νησιωτικών και τοπικών πρωτοβουλιών στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της χώρας. Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στη συμβολή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην προώθηση της νησιωτικότητας και της «γαλάζιας οικονομίας», επισημαίνοντας ότι αποτελούν θεμελιώδεις άξονες ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, «η «γαλάζια οικονομία» αναπτύσσεται σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, από τη ναυτιλία και τις μεταφορές, μέχρι τον τουρισμό, τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την έρευνα. Είναι ένα πεδίο τεράστιων δυνατοτήτων για τα νησιά μας και για τη χώρα συνολικά».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου είναι «η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε γαλάζια επαγγέλματα, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, αποδοτικό και καινοτόμο οικονομικό μοντέλο για τα νησιά».

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές προοπτικές, σημείωσε ότι «το ευρωπαϊκό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028–2034 και η επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για τα νησιά προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε τη νησιωτικότητα και να καθιερώσουμε την Ελλάδα ως πρωταγωνιστή στη νέα εποχή της «γαλάζιας οικονομίας»».

Νέα έργα και χρηματοδοτήσεις για τα νησιά μέσω του «GrecoIslands»

Στη συνέχεια, ο κ. Γκίκας συμμετείχε σε πάνελ με το δήμαρχο Οινουσσών, Γιώργο Δανιήλ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ανάγκες των νησιών και στις δυνατότητες αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω στοχευμένων πολιτικών.

Ο υφυπουργός έκανε ειδική αναφορά στη «Διακήρυξη των Οινουσσών», χαρακτηρίζοντάς την ως «εθνικό και ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για τη στρατηγική ανάπτυξης των μικρών νησιών».

Επιπλέον, στάθηκε στο πρόγραμμα «GrecoIslands», το οποίο, όπως είπε, αποτελεί «ένα ουσιαστικό πρόγραμμα ανάπτυξης για τα μικρά νησιά, με διαθέσιμη χρηματοδότηση 157 εκατομμυρίων ευρώ» για έργα που αφορούν τη λειψυδρία, την ενεργειακή απεξάρτηση, τη διαχείριση απορριμμάτων και την ηλεκτροκίνηση — «ένα πρόγραμμα το οποίο επιτέλους μπήκε σε ρότα υλοποίησης».

Αναφερόμενος στα γαλάζια επαγγέλματα, υπενθύμισε ότι η ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, μέσω της δημιουργίας σύγχρονων μαρίνων και της ανάπτυξης της κρουαζιέρας, αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ήδη ορατά αποτελέσματα.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Γκίκας τόνισε ότι η ενίσχυση της νησιωτικότητας και η ανάδειξή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για τα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας.