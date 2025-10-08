Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε την Τετάρτη (8/10) τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για απόπειρα συγκάλυψης ευθυνών και πολιτική προστασία σε εμπλεκόμενα στελέχη.

«Κυρία Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Συζητάμε σήμερα το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, έναν ακόμη τομέα στον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει.

Έχετε φέρει 7 τροποποιήσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα καθώς η τεχνική εκπαίδευση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και σοβαρές καθυστερήσεις στην κατάρτιση και την πιστοποίηση.

Εξαγγείλατε ως μεταρρυθμίσεις φαραωνικές δομές, τα ΚΕΕΚ, που ποτέ δεν λειτούργησαν.

Και σε αυτόν τον τομέα, οι ευρωπαϊκές και οι διεθνείς μετρήσεις μάς κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις.

Ζωτικής σημασίας η επαγγελματική εκπαίδευση

Για εμάς, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να συνδέει τη γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής σε μία εποχή ραγδαίων εξελίξεων παγκοσμίως στην τεχνολογία και στην έρευνα.

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα, που να δίνει διεξόδους στους νέους, όχι να τους εγκλωβίζει, που να συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, όπου και εκεί είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς, όταν κρίσιμοι τομείς της οικονομίας, -ο τουρισμός, η μεταποίηση, οι κατασκευές, η βιομηχανία-, αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες, με κατάρτιση. Και, παρόλα αυτά, έξι χρόνια τώρα ως κυβέρνηση δεν βλέπετε αυτές τις ανάγκες. Όλα μπαλώματα και μάλιστα αποτυχημένα.

Προσχηματική η κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση

Το σύνολο, όμως, της παιδείας βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Επιλέξατε ως κυβέρνηση μία στρατηγική επικοινωνίας, πυροτεχνημάτων και ευκαιριακών ρυθμίσεων, αδιαφορώντας για το βασικό: την ουσιαστική αναβάθμιση του ελληνικού σχολείου και του δημόσιου πανεπιστημίου. Έξι χρόνια είναι όλα προσχηματικά. Η πραγματικότητα, λοιπόν, όπως εικονοποιείται από τα στοιχεία, είναι αμείλικτη:

- Η Ελλάδα δαπανά μόλις τα μισά χρήματα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ ανά μαθητή.

- Οι συνολικές δαπάνες για εκπαίδευση φτάνουν μόλις 3,9% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 4,7%.

- Η συμμετοχή του κράτους στη συνολική δαπάνη είναι μόλις 65%, η χαμηλότερη στην Ευρώπη, ενώ σε άλλες χώρες φτάνει και το 95%.

Το αποτέλεσμα; Τα παιδιά μας μένουν πίσω. Και αυτό δεν είναι ούτε ατάκα, ούτε σύνθημα. Είναι οδυνηρή πραγματικότητα. Φαίνεται στις εξετάσεις PISA. Καταγράφουμε ιστορικά χαμηλές επιδόσεις:

-Μαθηματικά: μόνο 53% των μαθητών φτάνει το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας (ΟΟΣΑ: 69%).

-Ανάγνωση:62% έναντι 74%.

-Φυσικές επιστήμες: 63% έναντι 76%. Όλα αυτά δεν σας προβληματίζουν;

- Δεν σας προβληματίζει ότι μόλις το 2% των μαθητών βρίσκεται σε άριστο επίπεδο στα μαθηματικά, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 9%;

Ενώ η δημόσια Παιδεία φθίνει, οι γονείς καλούνται να πληρώσουν ακόμη περισσότερα χρήματα -ενώ έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη-, για φροντιστήρια: οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 36% την τελευταία διετία, ενώ οι μαθητές σε ιδιωτικά σχολεία αυξήθηκαν κατά 16,7% συνολικά, και +51,8% στο νηπιαγωγείο.

Κατά τα άλλα, έχετε… προτεραιότητα τη δημόσια Παιδεία, το κοινωνικό κράτος και το δημογραφικό! Με αυτά τα στοιχεία, εσείς οδηγείτε τις οικογένειες να κάνουν επιλογές αρνητικές και όχι θετικές στο να κάνουν περισσότερα παιδιά. Διότι, βασικός πυλώνας για μια οικογένεια είναι η δημόσια παιδεία, που για εμάς είναι κοινωνικό αγαθό. Πλέον, εσείς το έχετε καταντήσει να είναι εμπόριο, προϊόν, προνόμιο. Για όσους μπορούν. Για όσους έχουν χρήματα. Άρα, η χώρα χάνει τον βασικό πυλώνα ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας.

Αλλά και οι εκπαιδευτικοί μας, είναι σε καλύτερη κατάσταση;

Οι άνθρωποι που στηρίζουν καθημερινά τα παιδιά μας, έχουν μετατραπεί σε ήρωες χωρίς αντίστοιχη αμοιβή, με ελάχιστες αμοιβές: η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στους μισθούς εκπαιδευτικών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον ΟΟΣΑ, κάτω ακόμη και από χώρες με χαμηλότερο κόστος ζωής.

Τι να πει κανείς για τους αναπληρωτές, οι οποίοι έχουν χαμηλούς μισθούς και, όταν ακούσουν ότι πρέπει να πάνε σε έναν τουριστικό προορισμό, σε σχολείο σε κάποιο νησί, καταλαβαίνουν ότι δεν θα τους φτάνει ο μισθός ούτε για το ενοίκιό τους. Αυτή, λοιπόν, είναι η στήριξή σας και στους εκπαιδευτικούς.

Και ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης; Αντί να επενδύει στο δημόσιο σχολείο, όπως κάνουν όλα τα σοβαρά και ανεπτυγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και να μειώνει τις ανισότητες, κλείνει σχολεία, απαξιώνει το ολοήμερο σχολείο και προωθεί τη δημιουργία κολλεγίων τρίτης και τέταρτης διαλογής βαπτίζοντάς τα ως πανεπιστήμια.

Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός θέλοντας να πει από τη βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ότι κάτι κάνει για τη δημόσια παιδεία, πήρε, λέει, «πρωτοβουλία» για το Εθνικό Απολυτήριο. Μα πόση υποκρισία! Πόση αλαζονεία!

Όταν, μήνες πριν, από αυτό το βήμα είχα ανακοινώσει την εν λόγω πρωτοβουλία. Και πολύ πριν τη ΔΕΘ, αυτή η Κοινοβουλευτική Ομάδα έστειλε επιστολή στην αρμόδια επιτροπή και ουσιαστικά ξεκίνησε με μία διακομματική συναίνεση αυτός ο διάλογος. Γιατί το έκανε αυτό ο Πρωθυπουργός; Γιατί πολύ απλά κάτι πρέπει να πει. Κάτι πρέπει να πει, όταν με τις πολιτικές του αποδομείται η δημόσια παιδεία όλων των βαθμίδων στη χώρα.

Δημόσιο αγαθό η παιδεία – Η ΝΔ έπρεπε να είχε ασχοληθεί με το Εθνικό Απολυτήριο νωρίτερα

Διότι, αν πίστευε στο Εθνικό Απολυτήριο, αν πίστευε στο δημόσιο σχολείο, από την πρώτη μέρα που έγινε Πρωθυπουργός θα προωθούσε αυτές τις πολιτικές και δεν θα περίμενε αυτήν εδώ την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Κυρίες και κύριοι,

Για εμάς, η Παιδεία είναι ένα δημόσιο αγαθό, θεμέλιο της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το σχέδιό μας δίνει βάρος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:

- Ολοήμερο σχολείο πλήρες και οργανωμένο, όχι χωρίς στάθμευσης των παιδιών.

- Σχολικός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο. Και όχι να αντιμετωπίζονται οι αυξανόμενες συνθήκες βίας με ένα ψυχολόγο ανά 5-6 σχολεία όπως έχουμε ενημερωθεί με τις πρωτοβουλίες μας το τελευταίο διάστημα.

Δεν αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να βοηθήσουν τα παιδιά, να βοηθήσουν τις οικογένειες, αλλά, όταν τους έχετε επιβάλει να ασχολούνται με 5-6 σχολεία, τι μπορούν να κάνουν; Όσο καλοί και αν είναι στο επάγγελμά τους.

- Στήριξη δημόσιων και περιφερειακών πανεπιστημίων με πόρους και υποδομές. Δεν μπορεί να έχουμε τόσα πανεπιστήμια στην Περιφέρεια, οργανωμένα, που μπορούν να πετύχουν υψηλούς στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχουν αποδείξει, αλλά να μην έχουν την ανάλογη στήριξη. Και μη συγκρίνετε απόλυτους αριθμούς του σήμερα με το χθες. Η χώρα πέρασε δέκα πολύ δύσκολα χρόνια. Πρέπει να συγκρίνετε τη σημερινή κατάσταση και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, που πέρασαν ανάλογες συνθήκες μνημονιακές όπως η Ελλάδα, και εννοώ κυρίως τις χώρες της Ιβηρικής και την Ιρλανδία.

- Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πρέπει να στηρίξουμε και την αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση με απόλυτο και καθαρό τρόπο με την αγορά εργασίας.

- Και, βέβαια, αν θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό κράτος, πρέπει επιτέλους να ενισχύσουμε την Ειδική Αγωγή με μόνιμο προσωπικό, καλύτερες υποδομές και επιμόρφωση.

- Ίδρυση ΚΔΑΠ για νέους με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με δήμους και περιφέρειες.

- Στήριξη οικογενειών που τα παιδιά τους χρειάζονται ειδικές μορφές στήριξης, μη υποστηριζόμενες από το δημόσιο σχολείο.

Αυτό είναι ένα πακέτο μέτρων που δίνει μια άλλη πνοή στη δημόσια παιδεία.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση αφήνει χώρο στα ιδιωτικά κολέγια να δημιουργούν «πανεπιστήμια» αμφίβολης ποιότητας, νομιμοποιώντας επί της ουσίας με τον νόμο Πιερρακάκη την εμπορευματοποίηση της γνώσης.

Ποια μεγάλα πανεπιστήμια ήρθαν από όλα αυτά που λέγατε με τους πηχυαίους τίτλους των φιλικών προς τη Νέα Δημοκρατία μέσων; Η Σορβόνη με το ένα "ν" ; Εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό.

Το μόνο που κάνατε, είναι ότι ανωτατοποιήσατε τα υφιστάμενα κολλέγια. Τίποτε παραπάνω.

Και οφείλετε και κάποιες εξηγήσεις. Διότι, δεν είναι μόνο η εξαπάτηση για αυτούς που θα έρχονταν, και δεν ήρθαν ποτέ. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο ρωτάμε επιμόνως αλλά απάντηση δεν παίρνουμε.

Παίζετε κρυφτό με τα έγγραφα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Ποιος υπέγραψε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τις εγγυητικές επιστολές και πλήρωσε τα παράβολα για τα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια; Εδώ και 70 μέρες το ΠΑΣΟΚ ζητά να καταθέσετε τα έγγραφα αυτά, και παίζετε κρυφτό. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο που εσείς ψηφίσατε, ΔΕΝ πρέπει να έχουν πληρωθεί από ιδιώτες αλλά από το μητρικό ίδρυμα. Έγινε αυτό; Αν δεν έγινε, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και εγκυρότητας της διαδικασίας.

Εμείς όμως -και σε αυτό το θέμα των μη κρατικών- έχουμε μία καθαρή άποψη. Δεν κρυβόμαστε. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκή εξαίρεση. Αλλά πρέπει να υπάρχουν μη κρατικά – μη κερδοσκοπικά. Με αυστηρούς όρους, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα δημόσια πανεπιστήμια, όπως σε όλη την Ευρώπη. Γιατί σε όλη την Ευρώπη, το 80% των Ευρωπαίων φοιτητών είναι στο δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν είναι στο ιδιωτικό, δεν είναι στα κολλέγια. Άρα παντού λειτουργούν συμπληρωματικά. Ας λειτουργήσουν και εδώ συμπληρωματικά. Και να είναι μη κερδοσκοπικά. Γιατί επιμένουμε στο «μη κερδοσκοπικά»; Για να διοχετεύονται ξανά τα χρήματα των φοιτητών στην αναβάθμιση της παιδείας, στην έρευνα, στην επιστήμη, στα προγράμματα σπουδών. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που δεν κάνει μπίζνα την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί πολλά πληρώνουν από την τσέπη τους οι γονείς για τα παιδιά τους για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιτέλους, μην κάνετε και την τριτοβάθμια εκπαίδευση ένα πάρτι για τους εγχώριους ή ξένους ολιγάρχες στην πατρίδα μας.

Η σημερινή κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά τον δρόμο της αλαζονείας

Κυρίες και κύριοι,

Η σημερινή Κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά τον δρόμο της απαξίωσης, της υποχρηματοδότησης και της αλαζονείας.

Αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι χωρίς Παιδεία, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει Δημοκρατία, δεν υπάρχει μέλλον για τις επόμενες γενιές Ελλήνων.

Εμείς καλέσαμε σε εθνικό διάλογο με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια για τη Δημόσια Παιδεία.

Δεν μπορεί κανένα κόμμα μόνο του, χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε μεγάλες και μακροπρόθεσμες τομές.

Ό,τι και να πει ο καθένας μόνος του, δεν μπορεί.

Πρέπει να υπάρχει ένα ευρύτατο, διακομματικό κονσένσους, σε συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινωνία.

Εμείς εργαζόμαστε για ένα σχολείο κι ένα πανεπιστήμιο που προάγει τη γνώση και όχι την κερδοσκοπία· για μια Παιδεία που δίνει ίσες ευκαιρίες και όχι μόνο σε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για δράση. Η ώρα για δημόσιο σχολείο που προσφέρει σύγχρονα εφόδια στα παιδιά μας. Η ώρα για Παιδεία που προετοιμάζει, εμπνέει και αλλάζει την κοινωνία. Αυτή για εμάς είναι μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες κι όχι μια Ελλάδα για λίγους και οικονομικά ισχυρούς.

Η ΝΔ στοχοποιεί έντιμους ανθρώπους για να μην οδηγήσει «γαλάζιους» πρωταγωνιστές στη Δικαιοσύνη

Δεν μπορώ όμως σήμερα, με την ευκαιρία της τοποθέτησής μου για την Παιδεία, να μην αναφερθώ στα ευτράπελα που συμβαίνουν στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν μερικές μέρες, -αν και θεατρολόγος δεν είμαι-, βλέποντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή και παρακολουθώντας αυτά τα «έρχονται, δεν έρχονται, θα έρθουν αύριο, θα έρθουν μεθαύριο οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου της ευρωπαϊκής δικογραφίας και ο κ. Μυλωνάκης»-, είχα περιγράψει αυτήν την κατάσταση με το θεατρικό έργο του Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό».

Μελετώντας όμως τον θίασο της Νέας Δημοκρατίας, τις τελευταίες ημέρες, καταλήγω ότι ίσως να ταίριαζε καλύτερα ο «Ρινόκερος» του Ιονέσκο, που είναι από τα εμβληματικά έργα του θεάτρου του παραλόγου. Διότι αυτό που κάνετε είναι παράλογο και πάνω από όλα επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο γιατί δείχνει ότι ένα κόμμα που κυβερνά σήμερα την Ελλάδα, δεν έχει κανένα μέτρο.

Μπροστά στην αγωνία να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές που ρούφηξαν το αίμα των επιδοτήσεων για να βγάλουν δεκάδες εκατομμύρια, που ευθύνονται μαζί με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας για ένα πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο, στοχοποιείτε έντιμους ανθρώπους.

Και δεν το κάνετε μόνοι σας. Συμπαραστάτες σας είναι όλη η διαπλοκή που στηρίζει τον κ. Μητσοτάκη, συντονισμένοι προσπαθείτε να πιαστείτε μέσα από δήθεν αποκαλύψεις, που μόλις τις απαντούν οι πρωταγωνιστές τους, βάζετε την ουρά στα σκέλια και εξαφανίζεστε. Δεν βλέπω να απαντάτε στις ανακοινώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που προσπαθείτε να λερώσετε και να τους εξισώσετε με τους απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας. Με τους απατεώνες που επέτρεψαν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης να τρώνε εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα να κινδυνεύει ο πρωτογενής τομέας.

Βάζετε τα μίντια να χτυπούν κάτω από τη μέση. Βγάζετε δελτία τύπου τα οποία στηρίζονται στις δήθεν αποκαλύψεις των μίντια που εσείς δίνετε κάτω από το τραπέζι κι όταν το ΠΑΣΟΚ απαντάει, ξαφνικά τα θέματα εξαφανίζονται από τον δημόσιο διάλογο.

Να φέρετε μάρτυρες στην Εξεταστική

Περιμένω με χαρά πότε θα καλέσετε αυτούς τους ανθρώπους στην εξεταστική επιτροπή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι τίμιοι και καθαροί. Όχι όπως οι απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας που δεν φέρνετε την εξεταστική, ενώ τα ονόματά τους φιγουράρουν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Απατεώνες που απειλούσαν ζωή, που έκλεβαν χρήματα και συνομιλούσαν με τους υπουργούς σας, αλλά θέλετε να τους προστατεύσετε.

Για αυτό, λοιπόν, σας αξίζει ο «Ρινόκερος», να δείτε την παράσταση για να πάρετε μαθήματα, για το πού οδηγούνται οι κοινωνίες, όταν κάποιοι επιλέγουν το παράλογο στην πολιτική τους δράση, περιφρονώντας τους λαούς και την κοινή λογική.

Πανηγύρι για αποκαλύψεις που αφορούν τη δική σας κυβέρνηση

Διάβαζα εχθές την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φοβερό: Πανηγυρίζατε για τις αποκαλύψεις που είναι εις βάρος της κυβέρνησης σας. Πώς το κάνατε αυτό; Δείτε Ιονέσκο, πραγματικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Να πανηγυρίζετε, ενώ οι αποκαλύψεις Βάρρα είναι εναντίον σας.

Τι προκάλεσε τον ενθουσιασμό σας; Θέλω πραγματικά να μάθω, να έρθει εδώ ο κ. Μητσοτάκης να μας πει τι προκάλεσε ενθουσιασμό στο Μαξίμου.

Ότι ο κ. Βάρρας "έδωσε" τον κ. Βορίδη χθες στην εξεταστική επιτροπή; Πανηγύρι ε; Ανοίξατε σαμπάνιες και λέτε: σωθήκαμε. Όπως είπε, ο κ. Βορίδης εκτέλεσε της απομάκρυνσή του κατ’ απαίτηση συμφερόντων επειδή ο κ. Βάρρας ήθελε να σταματήσει τις ανομίες. Δηλαδή πανηγυρίζετε επειδή είπε ο κ. Βάρρας στην εξεταστική επιτροπή ότι τον έδιωξε ο κ. Βορίδης, γιατί του το επέβαλαν ιδιωτικές εταιρείες, επειδή ο Βάρρας ήθελε να πολεμήσει τη διαφθορά. Για αυτό ανοίξατε τις σαμπάνιες;

Ο κ. Μυλωνάκης την ημέρα που γιόρταζε ο κ. Βορίδης τα γενέθλια της παραγραφής, κοινοποίησε ενημερωτικό σημείωμα που παρέλαβε ο στενός πυρήνας του Μαξίμου…. Κι αυτοί μας έλεγαν ότι δεν γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή κοινοποιεί το δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη ένα κείμενο το οποίο διάβασαν στο Μαξίμου, αλλά δεν ξέρει για αυτό ο Πρωθυπουργός. Νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει τέτοιες πολιτικές απατεωνιές;

Στα… μανταλάκια και ο Βορίδης

Επίσης, σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα ο κ. Βάρρας ενημέρωνε το Μαξίμου ότι ο κ. Βορίδης τον κυνήγησε γιατί «ξεκάρφωνε τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Αυτόν τον άνθρωπο δεν επιτρέπετε εσείς να τον ελέγξει η Δικαιοσύνη. Αυτόν και τον κ. Αυγενάκη.

Με όλα αυτά που είπε εχθές ο κ. Βάρρας, το βράδυ κοιταχτήκατε στον καθρέφτη; Ένας άνθρωπος που είναι ακόμη στο Μαξίμου. Δεν αφήνετε τη Δικαιοσύνη να ελέγξει τον κ. Βορίδη, όταν ένας στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού λέει για αυτόν όλα αυτά. Τι νομίζετε ότι είναι η Ελλάδα; Αφρικανικό κράτος;

Αυτά είναι ντροπιαστικά για την ελληνική Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο, όπως επίσης είναι ντροπιαστικό να ακούμε ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, κ. Στρατάκος, κολλητός του κ. Βορίδη, πίεζε τον κ. Βάρρα να μην ελεγχθεί η σύζυγος του «Φραπέ». Τον καλέσετε τον κ. Στρατάκο; Να μας πει γιατί πίεζε τον κ. Βάρρα να μην ελεγχθεί η σύζυγος του γνωστού αυτού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Και αντί να απολογηθείτε μετά από το χθεσινό σφυροκόπημα, κάνετε και ανακοινώσεις για να αλλάξετε την ατζέντα σπιλώνοντας τίμιους ανθρώπους. Έβγαλε και μία ανακοίνωση ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, στην οποία λέει ότι οφείλω να απομακρύνω στενούς μου συνεργάτες…

Θα επιμένω δίπλα μου να έχω τίμιους ανθρώπους. Και έχω ένα μεγάλο χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό: Να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και τους διεφθαρμένους της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτούς και όσους τους συγκαλύπτουν. Και πάνω από όλα, τον μεγάλο αρχιτέκτονα αυτής της εγχώριας παρακμής, τον κ. Μητσοτάκη, έναν επικίνδυνο και φαύλο Πρωθυπουργό. Έχετε το θράσος να μας υποδεικνύετε κιόλας τί θα κάνουμε, όταν είστε βυθισμένοι σε αυτά τα φαινόμενα.

Είναι πολλά αυτά που πέφτουν ως σκιές σε αυτό το σκάνδαλο. Όπως και το πανηγύρι για την αποκάλυψη του κ. Βάρρα, που λέει ότι το «συμφωνώ» του κ. Βορίδη στο υπηρεσιακό έγγραφο -το είπα κι εγώ στη Βουλή, αλλά ας τα ακούσετε και από εκείνον-, ισοδυναμεί με τη συμφωνία του στην παράνομη κατανομή του εθνικού αποθέματος και άρα των παράνομων επιδοτήσεων.

Δεν σας ενοχλούν όμως όλα αυτά και έχουμε καταλάβει, όλη η αντιπολίτευση, τον λόγο.

Είστε εξοικειωμένοι με τη διαφθορά

Είστε πια εξοικειωμένοι με τη διαφθορά. Είναι τέτοιο το βάθος της διαφθοράς αυτής της κυβέρνησης, που ακόμη και έντιμοι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν και εξοικειώνονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.

Φτάσατε στο σημείο μετά τη συνέντευξη της κυρίας Κοβέσι, πάλι να πανηγυρίζετε. Γιατί; Γιατί η κυρία Κοβέσι σας είπε ότι είστε διεφθαρμένοι, αλλά είναι και αλλού διεφθαρμένοι. Σας έκανε να αναθαρρήσετε. Να νιώσετε κομματική υπερηφάνεια (!). Ότι κλέβουν οι δικοί μας, αλλά κλέβουν κι άλλοι στην Ευρώπη, άρα όλα εντάξει.

Είπε όμως και κάτι ακόμα η κυρία Κοβέσι, ότι επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να τους ελέγξει. Όχι όπως εδώ, που από τη μια το παίζετε μεταρρυθμιστές και ότι θέλετε συναινέσεις από όλους εμάς για να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86 του Συντάγματος, αλλά μέχρι τότε εσείς οι μεταρρυθμιστές το χρησιμοποιείτε για να καλύψετε τους κ.κ. Βορίδη, Αυγενάκη, Καραμανλή.

Γιατί τι είπε η κυρία Κοβέσι; Η παρακμή σας και η διαφθορά σας σκοτώνει. Και αντί να ντραπείτε μετά από αυτή την έκφραση και να σωπάσετε, εσείς πανηγυρίζετε.

Και το ξαναλέω: Δείτε τον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο και μάλιστα πειθαρχημένα, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μήπως πάρετε κάποια σοβαρά ηθικά μαθήματα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

κλείνοντας, δεν μπορώ να μην πω δυο κουβέντες για αυτόν τον πατέρα-ήρωα, που χρειάστηκαν 23 ολόκληρες μέρες, ένα μακρύ χρονικό διάστημα, όπου υποβαλλόταν σε ένα ψυχικό και σωματικό μαρτύριο, -σε μια εξουθένωση-, μέχρι να γίνουν δεκτά τα νόμιμα αιτήματά του. Ενός ανθρώπου που μας έδωσε μαθήματα ήθους, αγάπης και ανθρωπιάς. Του Πάνου Ρούτσι.

Όπως φάνηκε η Δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα για να τα ικανοποιήσει χωρίς να καθυστερήσει η δίκη όπως έλεγαν τα «παπαγαλάκια» της Νέας Δημοκρατίας.

Θέλω, όμως, να σκεφτούμε, αυτές τις 23 μέρες του προσωπικού Γολγοθά αυτού του ανθρώπου, επικράτησε η νηφαλιότητα, η αξιοπρέπεια, το ήθος ή η κοινή λογική; Δεν νομίζω.

Παρακολουθήσαμε ένα γαϊτανάκι δηλώσεων μελών της κυβέρνησης, που έριχναν καθημερινά νερό στο μύλο της τοξικότητας, του διχασμού και της πόλωσης.

Ο Φλωρίδης επιχειρεί να προκαταβάλει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης

Ακούσαμε τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον λαλίστατο κ. Φλωρίδη, να επιχειρεί να προκαταλάβει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Κατά τα άλλα, είναι ανεξάρτητη, δεν εμπλέκονται. Όλα à la carte. Ακούσαμε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να «τσουβαλιάζει» τους πάντες -ακόμη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν σε άλλη γραμμή- ότι τάχα σαμποτάρουν τη δίκη. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συνέδεε το αίτημα του γονιού με «αέναες καθυστερήσεις» που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων. Ο, δε, γνωστός και μη εξαιρετέος, τοξικός κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ως συνήθως, άφηνε άθλια υπονοούμενα για τον πατέρα απεργό πείνας και προχθές καλούσε τη δικαιοσύνη να εισακούσει το αίτημά του. Τέτοια κοροϊδία. Τέτοια ανυποληψία. Τέτοια ανηθικότητα.

Και μετά διερωτόμαστε όλοι μας, γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται την πολιτική και μας έχει απαξιώσει. Γιατί νιώθει ότι όλα αυτά είναι μακριά από τη στοιχειώδη ανθρωπιά, από τη σοβαρότητα, από την ενσυναίσθηση, από την ευθιξία, από το πολιτικό ήθος.

Και θα το πω πολλές φορές. Όσες φορές χρειαστεί. Ο μεγαλύτερος αγώνας για να φύγετε από την κυβέρνηση είναι η πολιτική ηθική μάχη. Για να έρθει μια κυβέρνηση που θα οικοδομήσει ξανά σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό. Σχέση εμπιστοσύνης που θα στηρίζεται στο ήθος, τη συνέπεια, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια. Αρχές και αξίες που έχουν ποδοπατηθεί και από εσάς και από τους προηγούμενους.

Είμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη στροφή της ελληνικής δημοκρατίας, αν γρήγορα δεν γίνει πολιτική αλλαγή. Ροκανίζετε το κλαδί όπου στέκεται η αξιοπιστία του ελληνικού κοινοβουλίου με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις συμπεριφορές.

Ο πολίτης θέλει μία ηθική διακυβέρνηση όπου θα τον προστατεύει το κοινωνικό κράτος, μια κυβέρνηση που θα σέβεται τους φόρους του και θα έχει τη δικαιοσύνη στο πλευρό του ανεξάρτητη. Που θα βλέπει το κράτος να λειτουργεί, να τον υπηρετεί και να τον θωρακίζει. Και όχι να είναι ένα κράτος-λάφυρο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη, που το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν στις επιδοτήσεις, στα σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη σύμβαση της τηλεδιοίκησης “717”, σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή διαχείριση των οικονομικών πόρων, του Ταμείου Ανάκαμψης, των θεσμών, της δικαιοσύνης. Όλα αυτά κούρασαν.

Για αυτό δεσμεύομαι ότι το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση το πρώτο του χρέος είναι η νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος. Με γενναίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, όπως αυτές που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που κάνουν την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Όπου οι θεσμοί λειτουργούν και όπου το κράτος σέβεται τον πολίτη και δεν του γυρνά την πλάτη, όταν περνά δύσκολα και δεν περιφρονεί τη νοημοσύνη του, τις δυσκολίες του και την καθημερινότητά του».