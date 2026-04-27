«Άφωνος» ο Χρήστος Ράμμος για την αρχειοθέτηση των υποκλοπών

Με μια λακωνική αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση σχολίασε τις εξελίξεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη δικαστική εξέλιξη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Ράμμος περιορίστηκε σε δύο λέξεις, γράφοντας «ΜΕΝΩ ΑΦΩΝΟΣ!», σχόλιο που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη έντονης απογοήτευσης για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η αντίδραση αυτή έρχεται μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να μην προχωρήσει στην ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για επανεξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας είχε προηγουμένως ζητήσει τη διερεύνηση ενδεχόμενου αδικήματος κατασκοπείας, καθώς και την επέκταση της έρευνας σε εννέα επιπλέον πρόσωπα για πιθανή συνέργεια στις πράξεις ήδη καταδικασμένων επιχειρηματιών.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, να ασκεί σκληρή κριτική, δηλώνοντας ότι «αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό» και επιρρίπτοντας ευθύνες στον πρωθυπουργό.

Η υπόθεση των υποκλοπών συνεχίζει να αποτελεί σημείο αιχμής στο δημόσιο διάλογο, με τις εξελίξεις να τροφοδοτούν πολιτική αντιπαράθεση και να εγείρουν ερωτήματα για τη θεσμική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων διαφάνειας και λογοδοσίας.