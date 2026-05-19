Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Επιστολή με την οποία θα αιτιολογεί την άρνησή του να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αναμένεται να αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος είχε κληθεί να καταθέσει στη συνεδρίαση της Τετάρτης 20/5.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτίθεται να επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι θεσμικά επιτρεπτή η παροχή απαντήσεων ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής για ζητήματα που άπτονται δικαιοδοτικής κρίσης.

Όπως αναμένεται να αναφέρει στην επιστολή του, βάσει του Συντάγματος και της σχετικής νομολογίας, «δεν νοείται να καλείται ενώπιον της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για παροχή εξηγήσεων επί δικαστικών κρίσεων», θέση που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποτελεί πάγια ερμηνεία του ανώτατου δικαστηρίου.

Η ίδια νομική προσέγγιση είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν, καθώς, όπως υπενθυμίζεται, τον Αύγουστο του 2024 είχε απορριφθεί αντίστοιχο αίτημα κλήτευσης της τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, καθώς και του αντεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση, για την ίδια υπόθεση.

Παράλληλα, με το ίδιο σκεπτικό είχε απορριφθεί και αίτημα στις αρχές του 2024 για παροχή στοιχείων σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου, καθώς και για κλήτευση δικαστικών λειτουργών που είχαν εμπλακεί στη σχετική διαδικασία ελέγχου.

Η επιστολή του κ. Τζαβέλλα αναμένεται να κατατεθεί εντός των επόμενων ωρών στη Βουλή, εξηγώντας επισήμως τη θεσμική στάση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου απέναντι στην πρόσκληση της Επιτροπής.