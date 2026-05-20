ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής απευθύνει αυστηρό μήνυμα προς την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με αφορμή τη συζήτηση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 22/5 στην Ολομέλεια σχετικά με το αίτημα της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά να μην υπάρξει, όπως αναφέρει, «νέα υποβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου», προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν πρακτικές που, κατά την εκτίμησή του, πλήττουν τη θεσμική λειτουργία της Βουλής.

Όπως αναφέρει σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ: «Πριν από λίγο στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που σύμφωνα με την πρόταση της Κ.Ο. πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας, δηλαδή η εξεταστική επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους.

Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης-, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια.

Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν.

Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής.

Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει».