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Δεν θα επανεξετάσει την υπόθεση των υποκλοπών ο Άρειος Πάγος – Πολιτικές αντιδράσεις
Πολιτική
10:37 - 27 Απρ 2026

Δεν θα επανεξετάσει την υπόθεση των υποκλοπών ο Άρειος Πάγος – Πολιτικές αντιδράσεις

Reporter.gr Newsroom
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Παραμένει στο αρχείο και δεν ανασύρεται για επανεξέταση η δικογραφία της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών, μετά από απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Η νέα αυτή απόφαση αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας να ερευνήσει τυχόν διάπραξη περισσότερων αδικημάτων από τους τέσσερις καταδικασθέντες αλλά και από νέα πρόσωπα.
Ο κ. Τζαβέλλας όμως αποφάνθηκε ότι τα στοιχεία που επικαλείται το Μονομελές Πρωτοδικείο, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο.

Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα των πορισμάτων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, ο οποίος είχε θέσει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο, δεν ανατρέπονται.

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Σημειώνεται πως ο κ. Τζαβέλλας ήταν επόπτης της ΕΥΠ κατά την περίοδο των παρακολουθήσεων. Ήταν, επίσης, και εκείνος που ενέκρινε την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ενός εκ των θυμάτων των υποκλοπών που έχει καταφύγει στη δικαιοσύνη. Όπως σημείωσε ο συνήγορος κάποιων εκ των θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1» – και δίνοντας ίσως τον τόνο όσων θα ακολουθήσουν – τα δεδομένα αυτά θα ήταν αρκετά για να μην δεχτεί ο κ. Τζαβέλλας να αναλάβει την υπόθεση.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Πολιτικές αντιδράδεις

Η νέα απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα για την παραμονή στο αρχείο της υπόθεσης πυροδότησε ένα νέο κύκλο εντάσεων σε πολιτικό επίπεδο, αφού η υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία κριτικής της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης.

Ανδρουλάκης: Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό

Αναφορά στην υπόθεση έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες.

«Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να συμπληρώσει:

«Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη.

Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.»

Περισσότερα αναμένεται να πει στη συνέντευξη Τύπου σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα (27/4).

Η Ευαγγελία Λιακούλη, δε, από τη μεριά της σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «η σημερινή απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο “λόγω έλλειψης νέων στοιχείων”, εντείνει την αγωνία και τα ερωτηματικά των πολιτών που ζητούν την αλήθεια, ζητούν απαντήσεις και απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους», για να καταλήξει:

«Η υπόθεση των υποκλοπών, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που ακουμπά τον πυρήνα του κράτους δικαίου, έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα την πίστη στους θεσμούς και έχει εκθέσει τη χώρα διεθνώς.

Η Νέα Δημοκρατία φέρει ατόφια την ευθύνη για το σκάνδαλο, που προσβάλλει τη Δημοκρατία μας και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Και η ευθύνη της αυτή, ούτε αρχειοθετείται ούτε λησμονείται.»

Σακελλαρίδης: Συνώνυμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη η συγκάλυψη

Επίσης, λίγη ώρα μετά τη σχετική είδηση , ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έκανε λόγο για «συγκάλυψη» και «προστασία του Μαξίμου από τη δικαστική εξουσία».

Ο κ. Σακελλαρίδης κατέκρινε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που – όπως λέει – προσποιείται ότι δεν συνέβη τίποτα, παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου και όσα προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία.

«Δεν εξετάζεται καν η κατηγορία της κατασκοπείας, παρόλο που στόχος των υποκλοπών ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σακελλαρίδης και υπογραμμίζει ότι η «συγκάλυψη πλέον έχει γίνει το συνώνυμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

ΣΥΡΙΖΑ: Κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης αλλά και την ελληνική Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία», αναφέρει η Κουμουνδούρου σε σχετική της ανακοίνωση, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι με επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Τσίπρας: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει

«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρακρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», σημειώνει από τη μεριά του ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.

«Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, «ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 14:43
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