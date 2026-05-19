ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Πολιτική
14:54 - 19 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Reporter.gr Newsroom
Για «αδυναμία να αιτιολογήσει την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τις διαρροές που θέλουν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, να μην προσέρχεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία και εκλήθη μαζί με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλλας θα επικαλεστεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, προκειμένου να μην παραστεί την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στην οποία εκλήθη κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σκοπεύει να αποστείλει επιστολή, στην οποία θα εξηγεί ότι η παρουσία δικαστικού λειτουργού στη Βουλή για παροχή εξηγήσεων σχετικά με δικαιοδοτική κρίση δεν συνάδει με το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο.

Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις συγκεκριμένες πληροφορίες, αναφέρει πως «η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν. Αντιθέτως, η απόφαση της αρχειοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών».

Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει δηκτικά πως «δεν υπήρξαν αντίστοιχες ευαισθησίες, όταν αρνήθηκε να εξαιρεθεί ως πρώην εποπτεύων της ΕΥΠ και επέλεξε να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων».

«Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης. Αυτή η παρακμή θα τελειώσει με την πολιτική αλλαγή», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ κλείνοντας τη σχετική ανακοίνωση.

