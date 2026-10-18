Ανδρουλάκης από Αιγάλεω: Ούτε τρίτη θητεία αλαζονείας ούτε δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία

Διπλή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο κλειστό γήπεδο του Αιγάλεω «Σταύρος Βενέτης», σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου, στις 18 Οκτωβρίου 1981.

Με κεντρικό μήνυμα στα 45 χρόνια εκλογικής Νίκης του ΠΑΣΟΚ την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στις επόμενες εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ ως την αυτόνομη και αξιόπιστη δύναμη της Δημοκρατικής Παράταξης και της σύγχρονης Κεντροαριστεράς. Παράλληλα, άσκησε κριτική τόσο στην κυβερνητική πολιτική όσο και στην προοπτική επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

«Δεν θα επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί ξανά η Ελλάδα ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που εξάντλησε την εμπιστοσύνη των πολιτών και σε εκείνους που κυβέρνησαν, απέτυχαν και σήμερα επιστρέφουν ζητώντας να ξεχάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε μια τρίτη θητεία αλαζονείας ούτε μια δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία. Χρειάζεται μια νέα αρχή», υπογράμμισε, θέτοντας το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επόμενες εξελίξεις.

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Το μήνυμα για την πρώτη θέση και την πολιτική αλλαγή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως σαφή εκλογικό στόχο την πρώτη θέση, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά, όπως είπε, δεν αποδέχονται την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

«Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο αξιόπιστος εγγυητής για να γυρίσει η χώρα σελίδα με σχέδιο, ήθος και σιγουριά», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, απευθύνθηκε «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν συμβιβάζεται με μια Ελλάδα όπου κυριαρχεί η διαφθορά και η ατιμωρησία».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, επιχειρώντας να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και όχι απλώς ως δύναμη αντιπολίτευσης.

«Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι το κόμμα του διεκδικεί την πρώτη θέση με συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο και προγραμματικές δεσμεύσεις.

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Αιχμές κατά Τσίπρα για τις πολιτικές επιλογές και την Κεντροαριστερά

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία κατέλαβε η κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί την αξιοπιστία μιας πολιτικής επιστροφής προσώπων που έχουν ήδη κυβερνήσει τη χώρα.

«Η σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες δεν βασίστηκε σε πανάκριβες επικοινωνιακές εκστρατείες, ούτε σε φθηνές απομιμήσεις», δήλωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, χαρακτηρίζοντάς το «τον αυτόνομο, ισχυρό πόλο της Δημοκρατικής Παράταξης και της σύγχρονης Κεντροαριστεράς».

Όπως υποστήριξε, το κόμμα του έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι ο προοδευτικός χώρος δεν θα χάσει την πολιτική του αυτονομία ούτε θα εγκλωβιστεί σε επιλογές που θεωρεί ασύμβατες με τον χαρακτήρα και τις αρχές του.

Το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, καλείται να λειτουργήσει ως εγγυητής ώστε «ο προοδευτικός χώρος δεν θα γίνει ούτε συμπλήρωμα της συντήρησης, ούτε όμηρος του λαϊκισμού».

Οι δεσμεύσεις για μισθούς, συντάξεις και χαμηλοσυνταξιούχους

Στο πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τις προγραμματικές δεσμεύσεις που είχε παρουσιάσει και στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς και η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις εντάσσονται στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, με έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στη στήριξη κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Στέγαση: Κατά της golden visa και των αυξήσεων στα ενοίκια

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και στο στεγαστικό ζήτημα, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον τερματισμό της golden visa, την επιβολή περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση και τη θέσπιση πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόταση του πρωθυπουργού για το μπόνους ορόφων, ασκώντας κριτική ως προς το ποιοι ωφελούνται από τη συγκεκριμένη κατεύθυνση της στεγαστικής πολιτικής.

«Το μέλημά τους είναι να κερδίσουν οι κατασκευαστές. Όχι να κερδίσει ο πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις στον τομέα της κατοικίας θα πρέπει να έχουν ως βασικό κριτήριο τις ανάγκες των πολιτών και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στέγασης.

Οι 120 δόσεις και η κριτική στην κυβερνητική πρόταση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης στη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αρχικά απέρριπτε την πρόταση του κόμματός του και στη συνέχεια αναγνώρισε τη σημασία της, υπό την πίεση, όπως υποστήριξε, των δημοσκοπήσεων.

«Με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις ανακάλυψε ότι είναι ένα μέτρο ανακούφισης για χιλιάδες επαγγελματίες και μικρομεσαίους με χρέη στο Δημόσιο», σημείωσε.

Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ανεπαρκή τη λύση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών των οφειλετών.

«Αλλά και πάλι, οι 120 δόσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι μια λειψή λύση. Γιατί έρχεται με υψηλό επιτόκιο και αποκλείει όσους έχουν πρόσφατα χρέη», ανέφερε, επιμένοντας ότι απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη ρύθμιση για την ανακούφιση επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συμβολική επέτειος και οι παρουσίες στο Αιγάλεω

Η εκδήλωση στο κλειστό γήπεδο «Σταύρος Βενέτης» είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για το ΠΑΣΟΚ, καθώς πραγματοποιήθηκε ακριβώς 45 χρόνια μετά τις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981, όταν η νίκη του κόμματος υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου σηματοδότησε μια νέα περίοδο για την πολιτική ζωή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, καθώς και στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο γιος του, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιάννης Μανιάτης.

Η υποδοχή του Νίκου Ανδρουλάκη από τους συγκεντρωμένους ήταν ιδιαίτερα θερμή, με παρευρισκομένους να φωνάζουν «νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός».

Αντίστοιχα, κατά την άφιξη του Γιώργου Παπανδρέου ακούστηκε το σύνθημα «ΠΑΣΟΚ χωρίς Παπανδρέου δεν γίνεται», σε μια εκδήλωση που επιχείρησε να συνδέσει την ιστορική διαδρομή του κόμματος με τη σημερινή πολιτική του διεκδίκηση.

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