ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία
Ειδήσεις
09:05 - 01 Σεπ 2026

Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέδειξε τη μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, επισημαίνοντας ότι το δημογραφικό δημιουργεί νέα δεδομένα για τις σχολικές τάξεις, τις υποδομές και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το mamamia.gr η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις διαστάσεις που λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ, οι μαθητές που εγγράφηκαν φέτος στην Α’ Δημοτικού είναι κατά περίπου 30.000 λιγότεροι σε σύγκριση με πριν από μία δεκαετία.

Η σημαντική αυτή υποχώρηση δεν περιορίζεται, σύμφωνα με την υπουργό, στη δημογραφική της διάσταση, αλλά δημιουργεί νέα δεδομένα για το εκπαιδευτικό σύστημα και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στα σχολεία.

Η σταδιακή μείωση των παιδιών σχολικής ηλικίας αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, αναδεικνύοντας παράλληλα νέες ανάγκες και προτεραιότητες για την εκπαιδευτική πολιτική.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι ένα από τα θέματα που θα κληθούν να διαχειριστούν οι επόμενες πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας είναι το μέγεθος των σχολικών τάξεων, καθώς η αλλαγή στον αριθμό των μαθητών αναμένεται να μεταβάλει σταδιακά τα δεδομένα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό για τα σχολεία των επόμενων ετών εντάσσεται και η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων. Στόχος είναι η βελτίωση των υποδομών και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε μια περίοδο κατά την οποία το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να προσαρμοστεί σε μια σημαντικά διαφορετική δημογραφική πραγματικότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bitcoin: Νέα πίεση στην αγορά αν χαθούν τα κρίσιμα στηρίγματα
Νομίσματα

Bitcoin: Νέα πίεση στην αγορά αν χαθούν τα κρίσιμα στηρίγματα

Τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών
Ειδήσεις

Τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ήπειρος: Αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητών
Ειδήσεις

Ήπειρος: Αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητών

Ποιο είναι το χόμπι που «σώζει» τις μαμάδες από το καθημερινό άγχος
Magazino

Ποιο είναι το χόμπι που «σώζει» τις μαμάδες από το καθημερινό άγχος

Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Οι φετινές σχολικές αργίες
Magazino

Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Οι φετινές σχολικές αργίες

Η χώρα που αποσύρει τις οθόνες από τα σχολεία: Γιατί επιστρέφει στα βιβλία και το χαρτί
Magazino

Η χώρα που αποσύρει τις οθόνες από τα σχολεία: Γιατί επιστρέφει στα βιβλία και το χαρτί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομόλογα
01/09/2026 - 10:55

Παγκόσμια «καταιγίδα» στα ομόλογα: Ιαπωνία στο 3%, ΗΠΑ στο 4,78% – Φόβοι για νέα άνοδο επιτοκίων

Επιχειρήσεις
01/09/2026 - 10:46

ΕΣΠ: Νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής κάθε επιχείρησης

ΜΕΤΑΛΛΑ
01/09/2026 - 10:28

Νέα εταιρική ταυτότητα και νέα 360° καμπάνια για την Ελληνικός Χρυσός από την Unlimited Creativity

Εμπορεύματα
01/09/2026 - 10:24

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η μάχη της Ευρώπης για αυτάρκεια και ο ρόλος-κλειδί της Ελλάδας

Αναλύσεις
01/09/2026 - 10:14

XA: H προσοχή μετατοπίζεται στην οργανική συναλλακτική δραστηριότητα

Οικονομία
01/09/2026 - 10:02

ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτικές οι μειώσεις τιμών, σωρευτικές και πολλαπλάσιες οι αυξήσεις (πίνακες)

Οικονομία
01/09/2026 - 09:42

Ακρίβεια: 1.740 προϊόντα με μειωμένες τιμές – Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν

Χρηματιστήρια
01/09/2026 - 09:15

Ασιατικές αγορές: Στήριξη από το ισχυρό PMI της Κίνας – Στο επίκεντρο το γεν

Ειδήσεις
01/09/2026 - 09:05

Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία

Ειδήσεις
01/09/2026 - 09:00

Γερμανία: Μικρή ανάσα στις τιμές, αλλά η ενέργεια παραμένει πηγή ανησυχίας

Νομίσματα
01/09/2026 - 08:43

Bitcoin: Νέα πίεση στην αγορά αν χαθούν τα κρίσιμα στηρίγματα

Ειδήσεις
01/09/2026 - 08:35

Τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών

Ειδήσεις
01/09/2026 - 08:23

ΗΠΑ προς Ρωσία: Πρώτα τελειώνει ο πόλεμος, μετά έρχονται οι συμφωνίες

Εμπορεύματα
01/09/2026 - 08:19

Οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές κρατούν το πετρέλαιο πάνω από τα $80 το 2026

Ειδήσεις
01/09/2026 - 08:10

Γαλλία: «Καμπανάκι» στις αγορές για το χρέος – Στα ύψη το κόστος δανεισμού

Ακίνητα
01/09/2026 - 08:06

Εφορία: 43 ακίνητα βγαίνουν στο «σφυρί» από €1.000 – Ποιοι κινδυνεύουν με πλειστηριασμό

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/09/2026 - 07:59

Ο Πιερρακάκης παίρνει κεφάλι στην κούρσα διαδοχής του Μητσοτάκη

Ανεμοδείκτης
01/09/2026 - 07:49

Οι μνηστήρες της Κοροβέση

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:45

ΗΠΑ – Ρωσία: Συνάντηση Μπέσεντ – Σιλουάνοφ στη G20 με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:25

Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στον Τραμπ για την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο

Χρηματιστήρια
31/08/2026 - 23:21

Wall: Πτώση μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Με κέρδη «κλείνει», συνολικά, ο Αύγουστος

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:20

«Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.»: Πρεμιέρα Τρίτη 1/9 για το νέο σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. – Drones και AI εναντίον μποτιλιαρίσματος

Ειδήσεις
31/08/2026 - 23:10

Τραμπ: Συνάντηση με κορυφαία στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών για τις τιμές καυσίμων

Επιχειρήσεις
31/08/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Sony και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic για κατάχρηση τραγουδιών

Ειδήσεις
31/08/2026 - 22:53

Ινδία: 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Πολιτική
31/08/2026 - 22:35

Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα να αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης

Πολιτική
31/08/2026 - 22:20

Σπανάκης: Πάνω από 38% αυξήθηκε η χρηματοδότηση για τη μεταφορά μαθητών από το 2019

Πολιτική
31/08/2026 - 22:20

Χατζηδάκης: Ψεύτικες οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης που υπερβαίνουν τα ευρωπαϊκά όρια

Ειδήσεις
31/08/2026 - 21:55

Γουόρς στη G20: Η παγκόσμια οικονομία αφήνει πίσω τη στασιμότητα – Σε άνοδο οι επενδύσεις

Ειδήσεις
31/08/2026 - 21:20

Νετανιάχου για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Συμφωνία-ορόσημο με την Ελλάδα και ενίσχυση της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ