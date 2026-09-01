Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέδειξε τη μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, επισημαίνοντας ότι το δημογραφικό δημιουργεί νέα δεδομένα για τις σχολικές τάξεις, τις υποδομές και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το mamamia.gr η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις διαστάσεις που λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ, οι μαθητές που εγγράφηκαν φέτος στην Α’ Δημοτικού είναι κατά περίπου 30.000 λιγότεροι σε σύγκριση με πριν από μία δεκαετία.

Η σημαντική αυτή υποχώρηση δεν περιορίζεται, σύμφωνα με την υπουργό, στη δημογραφική της διάσταση, αλλά δημιουργεί νέα δεδομένα για το εκπαιδευτικό σύστημα και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στα σχολεία.

Η σταδιακή μείωση των παιδιών σχολικής ηλικίας αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, αναδεικνύοντας παράλληλα νέες ανάγκες και προτεραιότητες για την εκπαιδευτική πολιτική.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι ένα από τα θέματα που θα κληθούν να διαχειριστούν οι επόμενες πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας είναι το μέγεθος των σχολικών τάξεων, καθώς η αλλαγή στον αριθμό των μαθητών αναμένεται να μεταβάλει σταδιακά τα δεδομένα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό για τα σχολεία των επόμενων ετών εντάσσεται και η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων. Στόχος είναι η βελτίωση των υποδομών και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε μια περίοδο κατά την οποία το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να προσαρμοστεί σε μια σημαντικά διαφορετική δημογραφική πραγματικότητα.