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Η οικονομική πίεση αλλάζει τις σχέσεις προϊσταμένων και εργαζομένων – Τι δείχνει έρευνα της Randstad
Εργασιακά
10:52 - 09 Οκτ 2026

Η οικονομική πίεση αλλάζει τις σχέσεις προϊσταμένων και εργαζομένων – Τι δείχνει έρευνα της Randstad

Reporter.gr Newsroom

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Οι οικονομικές πιέσεις και τα μέτρα περικοπής κόστους διαμορφώνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων και εργαζομένων. Αυτό απαντά το 44% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην τελευταία έρευνα Personnel Manager Survey, την οποία πραγματοποίησαν η Randstad και το Ινστιτούτο ifo.

Σε σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά ακολουθούν η αναδιάρθρωση και οι περικοπές θέσεων εργασίας, τα νέα μοντέλα εργασίας, οι αλλαγές στη διοίκηση και η καινοτομία. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες αναφέρθηκε από μόλις το 12% των επιχειρήσεων ως παράγοντας με σημαντική επίδραση στην καθημερινή εργασιακή πραγματικότητα.

«Η σαφής, ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας», επισημαίνει η ερευνήτρια του ifo, Daria Schaller. Όπως εξηγεί, οι προϊστάμενοι που ενημερώνουν με διαφάνεια για τα μέτρα περιορισμού του κόστους και εμπλέκουν έγκαιρα τις ομάδες τους στις σχετικές διαδικασίες ενισχύουν την εμπιστοσύνη και διατηρούν υψηλό το κίνητρο των εργαζομένων.

Μεγαλύτερη η πίεση στις μεγάλες επιχειρήσεις

Η οικονομική πίεση αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, ωστόσο η επίδρασή της εντείνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, περίπου οι μισές επιχειρήσεις με 500 ή περισσότερους εργαζομένους (52%) θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη σχέση μεταξύ προϊσταμένων και εργαζομένων. Στις μικρές επιχειρήσεις, με έως 49 εργαζομένους, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 42%.

Αντίθετα, η καινοτομία διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στις μικρές επιχειρήσεις, όπου το 16% τη θεωρεί καθοριστικό παράγοντα για τις εργασιακές σχέσεις, έναντι μόλις 6% στις μεγάλες εταιρείες.

Διαφορετικές προτεραιότητες ανά κλάδο

Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τη σημασία της οικονομικής πίεσης στην καθημερινή εργασία παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των επιμέρους κλάδων.

Ωστόσο, οι προτεραιότητες διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης. Στον κλάδο των υπηρεσιών, το 18% των επιχειρήσεων επισημαίνει ως σημαντικό ζήτημα τα νέα μοντέλα εργασίας, όπως η τηλεργασία, καθώς και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη μεταποίηση, η αναδιάρθρωση και οι περικοπές θέσεων εργασίας συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με ποσοστό 17%. Στο εμπόριο, η καινοτομία αναδεικνύεται ως το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα, με ποσοστό 16%.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της επικοινωνίας και της διαφάνειας στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τόσο τις επιχειρηματικές αποφάσεις όσο και την καθημερινότητα των εργαζομένων.

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