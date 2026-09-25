Facebook: Πρόστιμο έως 10,5 δισ. δολάρια για την υπόθεση Cambridge Analytica

Αντιμέτωπο με πιθανό πρόστιμο που θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 10,5 δισ. δολάρια βρίσκεται το Facebook, μετά την απόφαση ενόρκων στο Νέο Μεξικό σχετικά με την υπόθεση της Cambridge Analytica και τη χρήση προσωπικών δεδομένων χρηστών.

Η επιτροπή ενόρκων σε δικαστήριο της Σάντα Φε έκρινε την Παρασκευή ότι το Facebook παραπλάνησε τους κατοίκους της Πολιτείας αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η υπόθεση της Cambridge Analytica

Η υπόθεση αφορά ένα από τα σημαντικότερα σκάνδαλα που έχουν καταγραφεί σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο.

Η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica είχε αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων χρηστών του Facebook, τα οποία, σύμφωνα με την υπόθεση, συλλέχθηκαν χωρίς τη γνώση τους και χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς σκοπούς.

Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική Πολιτεία των ΗΠΑ που προσέφυγε δικαστικά κατά του Facebook για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Στο επίκεντρο 2,1 εκατομμύρια κάτοικοι

Οι ένορκοι έκριναν ότι η παραπλάνηση αφορούσε καθέναν από τους περίπου 2,1 εκατομμύρια κατοίκους του Νέου Μεξικού.

Η απόφαση μεταφράζεται σε ισάριθμες παραβάσεις της νομοθεσίας της Πολιτείας για την προστασία των καταναλωτών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλή χρηματική ποινή.

Το τελικό ύψος της ποινής δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τον δικαστή, με βάση το προβλεπόμενο ανώτατο ποσό των 5.000 δολαρίων ανά παράβαση.

Εφόσον εφαρμοστεί το ανώτατο ποσό για καθεμία από τις 2,1 εκατομμύρια παραβάσεις, η συνολική ποινή θα μπορούσε θεωρητικά να ανέλθει στα 10,5 δισ. δολάρια.

Η κατάρρευση της Cambridge Analytica

Το σκάνδαλο Cambridge Analytica προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και αξιοποιούνται προσωπικά δεδομένα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η Cambridge Analytica, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, οδηγήθηκε σε πτώχευση το 2018, καθώς το σκάνδαλο προκάλεσε σημαντικές επιχειρηματικές και νομικές συνέπειες.