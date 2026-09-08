Το Νέο Μεξικό ο τελευταίος στόχος του Τραμπ για αλλαγή ονόματος - Αντιπερισπασμός στην ακριβή βενζίνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ζητώντας να αλλάξει το όνομα της πολιτείας του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική» (New America), σε μια από τις πιο φιλόδοξες —και απίθανες— προσπάθειές του μέχρι σήμερα να αλλάξει τον χάρτη της Βόρειας Αμερικής.

Ο Τραμπ ξεκίνησε αργά το βράδυ της Κυριακής με μια ανάρτηση στην οποία ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι» έχουν προτείνει την αλλαγή του ονόματος.

Η ανάρτηση περιλάμβανε ένα βίντεο που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ο Τραμπ εμφανίζεται μπροστά από μια πινακίδα της πολιτείας του Νέου Μεξικού, κολλάει μια ετικέτα με τη λέξη «America» πάνω από τη λέξη «Mexico» και στη συνέχεια χορεύει υπό τους πρώτους ήχους του τραγουδιού «Y.M.C.A.» των Village People.

Την Ημέρα της Εργασίας (Labor Day), ο Τραμπ δημοσίευσε περισσότερες από μισή ντουζίνα εικόνες χαρτών, στις οποίες το όνομα του Νέου Μεξικού είχε αντικατασταθεί από το «New America» («Νέα Αμερική»).

Οι αναρτήσεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την κυβερνήτη της πολιτείας, τη Δημοκρατική Μισέλ Λούτζαν Γκρίσαμ, η οποία δήλωσε ότι «το όνομα του Νέου Μεξικού δεν είναι αντικείμενο συζήτησης — είναι δικό μας από πριν ακόμη υπάρξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με την κυβερνήτη, ο πρόεδρος προσπαθούσε να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών από τον πόλεμο στο Ιράν και την άνοδο των τιμών της βενζίνης. Η ίδια δήλωσε ότι η πολιτεία της επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση, ενώ «ο Λευκός Οίκος χάνει χρόνο ζωγραφίζοντας πάνω σε χάρτες».

Το Νέο Μεξικό εντάχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1912 ως η 47η πολιτεία της Ένωσης. Παρότι ο Τραμπ έχει ασκήσει προεδρικές εξουσίες σχετικά με ονομασίες γεωγραφικών τοποθεσιών σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δεν έχει την εξουσία να αλλάξει το όνομα μιας πολιτείας.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναρτήσεις του Τραμπ.

Όπως παρατηρεί η Wall Street Journal, οι εικόνες του Τραμπ με ψηφιακά τροποποιημένους χάρτες του Νέου Μεξικού εμφανίστηκαν ανάμεσα σε πολλές άλλες αναρτήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και τις εμπορικές διαμάχες των ΗΠΑ με τον Καναδά.

Στο πλαίσιο της διαμάχης με τον Καναδά, ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα εκτελεστικό διάταγμα για την αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε «Lake America» («Λίμνη Αμερική»), δίνοντας εντολή στον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ να ενημερώσει το Geographic Names Information System ώστε να αντικατοπτρίζει την αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι η νέα ονομασία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε επίσημα έγγραφα και επικοινωνίες της αμερικανικής κυβέρνησης, ακόμη κι αν δεν αναγνωρίζεται από τον Καναδά.

Πέρυσι, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης εκτελεστικό διάταγμα που όριζε ότι ο Κόλπος του Μεξικού —ο οποίος βρέχεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Κούβα— θα μετονομαζόταν σε «Gulf of America» («Κόλπος της Αμερικής»). Η αλλαγή της ονομασίας, η οποία αφορούσε τις ομοσπονδιακές εκδόσεις και επικοινωνίες, γενικά δεν αναγνωρίζεται από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού.

Ο Τραμπ διέταξε επίσης την επιστροφή της ονομασίας Mount McKinley για την υψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής, αντί για Denali, την ονομασία που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση Ομπάμα και η οποία αντανακλούσε το όνομα που χρησιμοποιούσαν επί μακρόν οι αυτόχθονες λαοί της Αλάσκας.