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ΧΑ: Στις 2604 μονάδες το εγγύτερο όριο στήριξης
Αναλύσεις
10:26 - 06 Οκτ 2026

ΧΑ: Στις 2604 μονάδες το εγγύτερο όριο στήριξης

Reporter.gr Newsroom

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Υποχώρηση κατά 0,13% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2639,95 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 295,9 εκ. ευρώ. Η μείωση των συναλλαγών με ταυτόχρονη αυξημένη μεταβλητότητα ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της συνεδρίαση με το ΓΔ να κινείται μόνο σε θετικό έδαφος. Μετά ωστόσο την καταγραφή του ενδοσυνεδριακού υψηλού στις 2657 μονάδες στις 11.30μμ. περίπου, ήταν φανερή η αδυναμία να κινηθεί ψηλότερα με αποτέλεσμα οι επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις να τον οδηγήσουν σε ελαχιστοποίηση των κερδών στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,471% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,18%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+0,74%) να υπεραποδίδει αλλά την Alpha (-0,90%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Allwyn (+4,11%), η Optima (+2,665), ο Τιτάν (+1,50%), η Βιοχάλκο (+2,27%) αλλά και η Profile (+3,85%) με την Space (+6,93%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,97%), η ΕΕΕ (-0,50%), η ΕΛΧΑ (-0,79%), το ΔΑΑ (-2,48%) και ο Aktor (-1,78%). Απολογιστικά, 58 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 56 εκείνων που υποχώρησαν.

Στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την ατζέντα συνομιλιών να πιθανολογείται ότι περιλαμβάνει την πόντιση του καλωδίου για το έργο GSI. Αμετάβλητη η τεχνική εικόνα στο Euronext Athens με το στόχο της υπέρβασης των 2650 μονάδων να αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για διατήρηση της βραχυπρόθεσμα ανοδικής τάσης. Στις 2604 μονάδες το εγγύτερο όριο στήριξης.

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