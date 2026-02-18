Χύμα και τσουβαλάτα...
13:30 - 18 Φεβ 2026

Χύμα και τσουβαλάτα...

Reporter.gr Newsroom
Ελάχιστοι ανέμεναν μία κλασικού τύπου διπλωματική δραστηριότητα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όταν ανακοινώθηκε η τοποθέτησή της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Και μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν έχει απογοητεύσει όσους πόνταραν σε μία όχι και τόσο συμβατική παρουσία. Πιθανώς αυτή τη στιγμή να είναι το πιο πολυφωτογραφημένο πρόσωπο στη χώρα, με αδιάκοπη κινητικότητα και εμφανίσεις σε καλλιτεχνικές, κοινωνικές, αθλητικές και πολιτικές εκδηλώσεις. Είναι βέβαιο ότι δεν θα σταματήσει να εκπλήσσει.

Όπως και να ‘χει όμως, μία αναφορά σαν κι αυτήν που έκανε την Τρίτη (17/2) στην εκδήλωση «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med», έχει ιστορικές διαστάσεις: «Είμαι εδώ ως Αμερικανίδα πρέσβειρα. Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, ψάχνω έναν τρόπο να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας στην περιοχή, και αυτό σημαίνει να αντισταθώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα». Αναμφίβολα, η ειλικρίνεια πρέπει να αναγνωριστεί. Χύμα και τσουβαλάτα τα λέει η πρέσβειρα, υπάρχει όμως και η διάσταση των σχεδίων ή, έστω, των συμβατικών υποχρεώσεων της Ελλάδας με τους Κινέζους ή όποιους άλλους. Πιθανώς να είναι μία λεπτομέρεια, μάλλον μικρή…

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 13:51
