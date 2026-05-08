Politico: Η Ελλάδα «ποντάρει» πολλά στο MAGA, όσο άλλες ευρωπαϊκές χώρες γυρίζουν την πλάτη στον Τραμπ

Κανείς δεν θα έπρεπε να εκπλήσσεται που η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα προτρέπει τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ να γιορτάσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της δημοκρατίας - με μια ομιλία στην Ακρόπολη αυτό το καλοκαίρι.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το POLITICO, ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης απομακρύνεται από τον Τραμπ, η Ελλάδα ενισχύει εμφανώς τη σχέση της με το MAGA.

Όπως επισημαίνεται, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προβάλλει τον ρόλο των «Ελλήνων στοχαστών» στην έμπνευση των ιδρυτών των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόσχεται στον Αμερικανό πρόεδρο μια θερμή υποδοχή και «καλές στιγμές» αν επισκεφθεί τη χώρα στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για το 1776.

Υπενθυμίζεται ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα. Από την άφιξή της το Νοέμβριο, είναι από τους βασικούς υποστηρικτές της ιδέας να εκφωνήσει ο Τραμπ ομιλία στην Ακρόπολη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ αναγνωρίζει τις κινήσεις προσέγγισης από τους συμμάχους του στο Αιγαίο. Την ώρα που οι σχέσεις του με πρώην συμμάχους στην ΕΕ, όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επιδεινώνονται, εκείνος επαινεί την Ελλάδα ως «υπέροχη» και τον απόφοιτο του Χάρβαρντ Μητσοτάκη ως «σπουδαίο άνθρωπο».

Για τον Μητσοτάκη, μια επίσκεψη του Τραμπ σημαίνει πολύ περισσότερα από επικοινωνιακή προβολή. Η ελληνική κυβέρνηση βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες - με τη σημαντική ναυτική βάση τους στην Κρήτη - ως τον ύστατο εγγυητή ασφαλείας απέναντι σε πιθανή εισβολή από την Τουρκία και θέλει να ανακόψει την κατά καιρούς «φιλική σχέση» ανάμεσα στον Τραμπ και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Γι’ αυτό η Ελλάδα επενδύει επίσης σημαντικά στις ΗΠΑ και μέσω επιχειρηματικών συμφωνιών, συνάπτοντας ιστορικά ενεργειακά συμβόλαια και εξασφαλίζοντας μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια.

Σημειώνεται επίσης ότι αυτοί οι στρατιωτικοί και εμπορικοί δεσμοί ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αθήνα στηρίζονται επίσης σε μια ολοένα ισχυρότερη ιδεολογική σύγκλιση, καθώς το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη μετατοπίζεται περισσότερο προς τα δεξιά.

Αυτό έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία να προβάλλει πιο έντονα τη σκληρή γραμμή της στο μεταναστευτικό και θέματα ευθυγραμμισμένα με το MAGA, όπως ο χριστιανισμός, ο ελληνικός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και Έλληνες θαυμαστές του Τραμπ εκμεταλλεύονται τη συγκυρία, συναναστρεφόμενοι αξιωματούχους του MAGA που πλέον παρελαύνουν τακτικά στην Ελλάδα.

Η προσωπική «πινελιά» της Κίμπερλι

Από την άφιξή της στα τέλη του περασμένου έτους, η Γκίλφοϊλ έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, με λαμπερές φωτογραφίσεις, εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και πολυτελείς δεξιώσεις.

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και εισαγγελέας, που υπήρξε κάποτε παντρεμένη με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και είχε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έδειξε από την αρχή ότι θα δώσει έμφαση στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.

Κατά την πρώτη της εβδομάδα στο αξίωμα, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό ExxonMobil για την έναρξη υπεράκτιων γεωτρήσεων - το πρώτο τέτοιο έργο στη χώρα εδώ και πάνω από 40 χρόνια - παρουσία του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Αθήνα και το Κίεβο συμφώνησαν στην εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου για να βοηθήσουν την Ουκρανία να καλύψει τις χειμερινές της ανάγκες, καθιστώντας την Ελλάδα την πρώτη χώρα της ΕΕ που συμμετέχει στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αντικαταστήσει «και το τελευταίο μόριο ρωσικού αερίου» με αμερικανικό LNG.

Στην πρώτη της συνέντευξη στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ προκάλεσε την ενόχληση της Κίνας, χαρακτηρίζοντας «ατυχές» το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα και αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα μπορούσε «να αλλάξει» - υπονοώντας ενδεχόμενη πώληση. Η ελληνική κυβέρνηση επιτάχυνε γρήγορα τα σχέδια για ένα νέο λιμάνι με αμερικανική στήριξη στην Ελευσίνα, κοντά στην Αθήνα. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την κίνηση ως αδιαφανή και πολιτικά υποκινούμενη, ενώ αναλυτές δήλωσαν ότι δεν ήταν οικονομικά ούτε περιβαλλοντικά βιώσιμη η δημιουργία ενός νέου μεγάλου λιμανιού μόλις 20 χιλιόμετρα από τον Πειραιά.

«Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, θα βρίσκω έναν τρόπο να προωθώ τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα και τις υποδομές, σε συνεργασία με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας στην περιοχή - και αυτό σημαίνει να αντιστεκόμαστε πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα», δήλωσε η Γκίλφοϊλ σε συζήτηση νωρίτερα φέτος με τον δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ από τη δεξιά πλατφόρμα Breitbart, ο οποίος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια τακτικός συμμετέχων σε ελληνικά πάνελ.

«Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα και θα το κάνω χωρίς καμία απολογία», συνέχισε.

Το σημαντικότερο είναι ότι περιέγραψε και τις στενές σχέσεις της με κυβερνητικά στελέχη, σημειώνοντας ότι έχει ανοιχτή επικοινωνία με τον Μητσοτάκη, τον οποίο βλέπει τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα. «Του στέλνω μήνυμα και μιλάμε στο τηλέφωνο. Στηρίζει πραγματικά τις ΗΠΑ και θέλει να το αποδείξει - το θέλει πραγματικά.»

Πρόσθεσε ότι μιλούσε καθημερινά και με άλλους υπουργούς, οι οποίοι ανταποκρίνονταν πάντα στα αιτήματά της.

«Μερικές φορές δεν μπορούσε να μιλήσει επειδή βρισκόταν με άλλους ανθρώπους», είπε για τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. «Του είπα: “Δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Απλώς άκου».

«Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας απαντούν πάντα στο τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι Σαββατοκύριακο· έρχονται - αν συναντηθούμε στο σπίτι μου, εμφανίζονται», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Η απόβαση του MAGA

Το ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μια συνάντηση σημαντικών προσωπικοτήτων από τον ελληνικό επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό χώρο συζητήσεων για στελέχη και επιρροές του MAGA.

Μεταξύ όσων ταξίδεψαν στις πλαγιές του Παρνασσού στα τέλη Απριλίου ήταν: ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ Άντριου Πάζντερ· ο Χρήστος Μαραφάτσος, επικεφαλής της ομάδας πίεσης «Greeks for Trump»· ο Άλεξ Μπρούζεβιτς, υποστηρικτής του Τραμπ και διευθύνων σύμβουλος της X Strategies· ο Τζέιμς Καραφάνο από το Heritage Foundation· ο Πολ Ντανς, αρχιτέκτονας του Project 2025· και ο Σκοτ Άτλας, σύμβουλος του Τραμπ για την πανδημία του κορονοϊού.

«Είναι καλό που οι ΗΠΑ βρίσκονται εδώ για να δείξουν τι κάνουμε και να καταστήσουν σαφές ότι αυτό είναι ουσιαστικά το προοίμιο μιας μάχης ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις: τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Πρέπει να διαλέξεις πλευρά», δήλωσε ο Ντανς στο POLITICO. «Έχουμε μεγάλη συμπάθεια για την Ελλάδα. Οι Ελληνοαμερικανοί είναι σίγουρα από τους πιο παραγωγικούς και αγαπητούς μετανάστες στην Αμερική.»

Ο Μπόιλ από το Breitbart τόνισε επίσης τη σημασία της Ελλάδας στο όραμα του MAGA.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ», είπε. «Έχουν πραγματικά αγκαλιάσει αυτό που προσπαθεί να πετύχει ο πρόεδρος παγκοσμίως.»

Σε μια συζήτηση πάνελ στους Δελφούς, οι συμμετέχοντες διαγωνίζονταν ουσιαστικά στο να επαινέσουν τον πρόεδρο και τις αποφάσεις του σχεδόν για τα πάντα, από το Ιράν μέχρι τους δασμούς. Η Γκίλφοϊλ παρακολουθούσε προσεκτικά και χαμογελούσε πλατιά από την πρώτη σειρά του ακροατηρίου.

Αποκατάσταση σχέσεων

Όπως επισημαίνει το POLITICO, ο Μητσοτάκης στήριζε πάντοτε τις ισχυρές σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα και, μετά την εκλογή του το 2019, η σημασία της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα αυξήθηκε. Η κυβέρνηση παραχώρησε στις ΗΠΑ αορίστου διάρκειας πρόσβαση σε τέσσερις κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ αμερικανικοί κολοσσοί όπως η Pfizer και η Microsoft εγκατέστησαν στην Ελλάδα περιφερειακά κέντρα δραστηριοτήτων.

Το 2022, ο Μητσοτάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας ηγέτης που εκφώνησε ιστορική ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του αμερικανικού Κογκρέσου. Τον χειροκρότησε θερμά η τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις και αργότερα θεωρήθηκε ένθερμος υποστηρικτής της υποψηφιότητάς της.

Όταν εξελέγη ο Τραμπ, αυτή η φαινομενική εγγύτητα με τη Χάρις θεωρήθηκε ξαφνικά αδυναμία.

Τα μικρότερα ακροδεξιά κόμματα της Ελλάδας, που κερδίζουν έδαφος, επέκριναν τον Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί υπερβολικά πολλές «woke» πολιτικές και ότι είναι «ανεπιθύμητος» από τον Τραμπ. Εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία ότι το λάθος του Μητσοτάκη θα δυσκόλευε την προσπάθεια να απομακρυνθεί ο Τραμπ από τις απόψεις του για τον Ερντογάν, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «φανταστικό» και «μεγάλο ηγέτη».

Αυτό σήμαινε ότι το ελληνικό συντηρητικό στρατόπεδο έπρεπε να κινηθεί γρήγορα για να ευθυγραμμιστεί με τον Τραμπ, εξαπολύοντας τη δική του επίθεση τύπου MAGA. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο η αντιπολίτευση αποκαλεί «wannabe Trump» ή «μιμητή του Τραμπ», έχει επανειλημμένα επαινέσει τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου και έχει δηλώσει ότι θα «τον ψήφιζε με τα δύο χέρια».

Αρκετοί ακόμη υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας χαιρέτισαν επίσης τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές. Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ψήφισαν με βάση τις οικονομικές ανησυχίες και σε αντίθεση με την παράνομη μετανάστευση, καθώς και με την “woke” ατζέντα.»

Ο βουλευτής Μάκης Βορίδης ήταν ακόμη πιο απόλυτος, δηλώνοντας: «Ό,τι είναι δεξιό είναι καλό.»

Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει επίσης προσπαθήσει να δείξει στήριξη προς τον Τραμπ. Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Μητσοτάκης επαίνεσε την επιχείρηση στο Καράκας, λέγοντας: «Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα.»

«Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση επέκρινε έντονα αυτό που χαρακτήρισε «δουλική υπακοή» προς τον Τραμπ.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η γρήγορη στροφή του πρωθυπουργού προς τον Τραμπ αποδίδει καρπούς, ιδιαίτερα αν τελικά πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Breitbart, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να τον κάνει να αισθανθεί σαν στο σπίτι του.

«Οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας», είπε.