Γκίλφοϊλ από βάση Σούδας: Η ναυτιλιακή συνεργασία ΗΠΑ–Ελλάδας ενισχύει την ευημερία των δύο χωρών

Στα Χανιά βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 12/5, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» με ιδιωτική πτήση, πραγματοποιώντας την πρώτη της επίσημη παρουσία στην περιοχή.

Αμέσως μετά την άφιξή της, η Αμερικανίδα πρέσβειρα μετέβη στην αμερικανική βάση της Σούδας, όπου ενημερώθηκε από ανώτατα επιτελικά στελέχη για τη λειτουργία της εγκατάστασης, τον επιχειρησιακό της ρόλο και ζητήματα που άπτονται της συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Η βάση της Σούδας θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους κόμβους υποστήριξης και επιχειρησιακής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της στη βάση, η κ. Γκίλφοϊλ μετέβη σε ξενοδοχείο των Χανίων, όπου και ξεκουράστηκε.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας παρατίθεται δείπνο προς τιμήν της, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αρχής, μεταξύ των οποίων ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο αντιπεριφερειάρχης Νικόλαος Καλογερής. Παρόντες είναι επίσης εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, σε μια εκδήλωση με έντονο θεσμικό και διπλωματικό χαρακτήρα.