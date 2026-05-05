Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα τον Ιούλιο ο Χέγκσεθ – Εντός του 2026 η επίσκεψη Τραμπ

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ σύμφωνα με όσα δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Παράλληλα, η ίδια ανέφερε ότι μέσα στο 2026 προγραμματίζεται και επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως εξήγησε η κ. Γκίλφοϊλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την παρουσία της στο Ραδιομέγαρο της Μεσογείων, ο Χέγκσεθ πρόκειται να μεταβεί και στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από τον Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι υπάρχει πιθανότητα οι επισκέψεις του Τραμπ και του Χέγκσεθ να πραγματοποιηθούν από κοινού, στο πλαίσιο της μετάβασής τους προς την Τουρκία για την ετήσια Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοδεία αναμένεται να συμπέσει χρονικά με τις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

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