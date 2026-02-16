Πέρα από τις γραμμές της διένεξης Στουρνάρα-Τσίπρα

Η συνέχεια της υπόθεσης έχει ενδιαφέρον. Συνεργάτες (αλλού αναφέρονται ως "κύκλοι") του Διοικητή της ΤτΕ παρενέβησαν και κατέθεσαν την άποψη (αποδεδειγμένο κατ' αυτούς) πως οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛοι επεδίωκαν να βάλουν χέρι στα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων. Κάτι θα ξέρουν οι συνεργάτες του Διοικητή, μιας και ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών της τετραετίας Τσίπρα. Όταν λέμε πως το τσιπριστάν ήθελε να βάλει χέρι στα ταμεία των Ταμείων, είναι προφανές πως δεν μπορούσε να το κάνει χωρίς την συνεργασία του πολιτικού προϊσταμένου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δηλαδή του κ. Χουλιαράκη, Συμβούλου σήμερα του Διοικητή της ΤτΕ και κολλητού του Τσίπρα στο εγχείρημα της επανατοποθέτησης του "προϊόντος Τσίπρα", αλλά και του κ. Κουτεντάκη, επίσης πλασιέ του rebranded Τσίπρα. Μύλος! Είδατε πού μας μπλέκουν οι "συνεργάτες" και οι "κύκλοι"; Ας βγει ο κ. Χουλιαράκης και να πει πως ο Διοικητής λαϊκίζει και λέει σαχλαμάρες. Δεν θα βγει!

Ας έλθουμε και στα δικά μας. Το τζέρτζελο από τη συνέντευξη Στουρνάρα προέκυψε γιατί ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με την παπάντζα "δεν στελνω τους πολιτικούς αντιπάλους στα δικαστήρια" - τι λες ρε Κυριάκο, ακόμη και εάν αποπειράθηκαν να διαλύσουν την Ελλάδα; - φρόντισε να μην υπάρξει κάθαρσις μετά την ύβριν και να έχουμε παράλληλες αφηγήσεις και να ανασταίνονται πολιτικώς νεκροί. Η πλάκα είναι πως στην πίστα βγήκε και ο ποταμίσιος τότε Χάρης Θεοχάρης να μας θυμίσει πως το 2015 το τσιπριστάν έψαχνε τυπογραφεία για δραχμές - κι ο Ολάντ μας τα είπε που του τα ψιθύρισε ο Πούτιν. Προφανώς το τσιπριστάν εν συνόλω σήμερα δεν έχει ιδέαν. Θα ασχολούμαστε ως κοινωνία σήμερα με τη μεγαλύτερη καταστροφή της χώρας που ετοίμαζε η ΠΦΑ, Προς Φαλιμέντο Αριστερά, και η επιχειρηματολογία των πολιτικών απατεώνων είναι ισότιμη με αυτά που έχουν βεβαιωθεί από πολλές πηγές. Και θα πάμε σε εκλογές! Α ρε Κυριάκο!

Ας έλθουμε και στην ουσία. Οι συνεργάτες Στουρνάρα μας λένε πως ο Τσίπρας ήθελε να βάλει χέρι στα ταμεία των Ταμείων. Υποθέτω όχι για προσωπικό όφελος, αλλά για πολιτικό. Πώς βάζει χέρι ο ΥΠΟΙΚ στα αποθεματικά των Ταμείων (και των άλλων φορέων του Δημοσίου); Το "στείλε μου ρε σύντροφε ένα δισ να πορευτώ" δεν παίζει. Η κυβέρνηση υποχρεώνει τους φορείς να καταθέτουν τα διαθέσιμά τους στην ΤτΕ και από εκεί τα παίρνει ο ΥΠΟΙΚ ως δάνεια. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Η τότε αντιπολίτευση, σημερινή κυβέρνηση, έλεγε τις παρλαπίπες πως αυτός ο δανεισμός είναι δημοσιονομικώς ουδέτερος - ενώ μπροστά στα μάτια τους γινόταν το τσούρνεμα των ταμείων των φορέων για να μπαλώνονται τρύπες - και επωφελής για τους φορείς γιατί "παίρνουν τόκο σε εποχές μηδενικών επιτοκίων". Γιατί τα έλεγε; Γιατί σκόπευε να κάνει ακριβώς το ίδιο ως διαδικασία, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Ο Τσίπρας όταν παρέδωσε το 2019, δανειζόταν από τους φορείς κάπου €22 δισ (το κορόϊδο ο Σαμαράς μόνο €8.6 δισ) εκ των οποίων περίπου €16 δισ είχαν ήδη πάει για ικανοποίηση μόνιμων αναγκών της κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορούσε να τα επιστρέψει. Κάτι τέτοιο καταγγέλλουν οι συνεργάτες Στουρνάρα. Σήμερα, ο Μητσοτάκης δανείζεται κάπου €55 δισ από τους φορείς εκ των οποίων περίπου €48 δισ πάνε για μόνιμες ανάγκες, άρα μη επιστρεπτέα μέχρις ότου η κυβέρνηση βρεθεί με ισόποσα πλεονάσματα (τα οποία δεν θα πάνε για επιδόματα). Όλα αυτά, γίνονταν και γίνονται με την ανοχή των δανειστών. Άλλως τε η όλη διαδικασία υποχρεωτικού δανεισμού πακτώθηκε με το μεσοπρόθεσμο του 2018 (άρθρο 80).

Πλάκα έχει! Η υποχρεωτική κατάθεση όλων των διαθεσίμων των φορέων του δημοσίου (και των Ταμείων βέβαια) έγινε νόμος τον Απρίλιο 2015 μετά από ΠΝΠ του Βαρουφάκη. Αυτό που τους έλειπε στην ΠΦΑ ήταν μια τόση δα ρυθμισούλα που θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να καρατομήσει τις διοικήσεις που δεν συμμορφώνονταν. Έγινε με το αρθρο 80 του μεσοπρόθεσμου 2018 και με λεπτομέρεια με εγκύκλιο Σκυλακάκη αρχές του 2020. Είδατε πόσο βολικοί είναι οι "συνεργάτες" και οι "κύκλοι"; Μπορούν να βαφτίζουν απόπειρα τσουρνέματος διαθεσίμων το 2017 την ίδια πρακτική που εφαρμόζεται σε τριπλάσια έκταση το 2019-26, η οποία προφανώς είναι "ανάκαμψη της οικονομίας". Η πρόθεση αυτού που βάζει χέρι στον μπεζαχτά ενδεχομένως διαφέρει. Ο Πολάκης ήθελε να μοιράσουν €7 δισ πριν τις εκλογές να καθαρίσουν. Ο Μητσοτάκης τι μοίρασε το 2023;