«Σκληρό ροκ» Στουρνάρα - Τσίπρα με σοβαρές καταγγελίες και προσωπικούς χαρακτηρισμούς

Κόντρα από το πουθενά έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με τις διαρροές, τις αιχμές και τους χαρακτηρισμούς να δίνουν και να παίρνουν.

Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας».

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξή του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εξάμηνη διαπραγμάτευση της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από το ευρώ, ενώ υποστήριξε πως ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος ακόμη και από εκείνον του 2012.

Πέρα από τις προφανείς πολιτικές διαφωνίες των δύο, ο κ. Στουρνάρας ανέδειξε και μια προσωπική διάσταση της μεταξύ τους κόντρας, παρότι ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν πρόκειται για προσωπικές διαφορές. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε ότι η τότε κυβέρνηση έστειλε το ΣΔΟΕ στη σύζυγό του, λόγω διαφωνιών σχετικά με τον χειρισμό της Τράπεζας Αττικής. Αναλυτικά:

«Διαφωνήσαμε για το τι έπρεπε να γίνει με την Τράπεζα Αττικής. Εμείς διαπιστώσαμε ότι στην Τράπεζα Αττικής γίνονταν περίεργα πράγματα σε ό,τι αφορά τον δανεισμό. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ξηλώσουμε την τότε διοίκηση, όπως κάθε επόπτης έχει δικαίωμα να κάνει, αφαιρώντας το “fit and proper”, διότι υποπτευόμασταν ότι γίνονταν ακατάλληλες χορηγήσεις δανείων.

Όμως, άλλα πρόσωπα συμφωνήσαμε και άλλα έβαλαν στη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής», προσέθεσε, σημειώνοντας ότι, αφού εξέφρασε τη διαφωνία του στον ίδιο τον κ. Τσίπρα, επικοινώνησε με τη σύζυγό του, η οποία του είπε: «Έχει έρθει όλο το κράτος στο γραφείο μου – ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία».

Τσίπρας: Ο Στουρνάρας επιχειρεί να δώσει διαπιστευτήρια στον Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας αντέδρασε έντονα, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της καταγγελίας. Υποστήριξε ακόμη ότι ο κ. Στουρνάρας επιχειρεί να δώσει διαπιστευτήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο την ανανέωση της θητείας του στην ΤτΕ. Δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο κ. Στουρνάρας συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που «έριξαν τη χώρα στα βράχια» και ότι δεν πρόκειται για «αντικειμενικό τεχνοκράτη», αλλά για καθαρά πολιτικό πρόσωπο.

Οι κατηγορίες αυτές δεν έμειναν αναπάντητες, με συνεργάτες του κ. Στουρνάρα να σχολιάζουν ότι ο κ. Τσίπρας αποφεύγει να αναφερθεί στα capital controls και στις κλειστές τράπεζες. Προσθέτουν ότι τα γεγονότα του 2015 ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Παράλληλα, κύκλοι της ΤτΕ του καταλογίζουν ότι αμφισβητεί την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας.

Στη νέα αντίδραση από την πλευρά Τσίπρα, ο κ. Στουρνάρας χαρακτηρίζεται «εκπρόσωπος Τύπου της Ομάδας Αλήθειας» και του εύχονται μια πιθανή τρίτη θητεία στην ΤτΕ να μην αποκτήσει χαρακτηριστικά… Παναγόπουλου. Η απάντηση αυτή, ωστόσο, δεν φαίνεται να κάλυψε την πλευρά Στουρνάρα, η οποία, με νέα διαρροή, υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αντί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, καταφεύγει σε προσωπικές επιθέσεις.

Το 2015... στοιχειώνει τον Τσίπρα

Η κόντρα των δύο ανδρών δεν είναι, φυσικά, καινούρια. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καταφέρει –εκ του αποτελέσματος– να απαλλαγεί και να αφήσει πίσω του τις παλιές «αμαρτίες», όπως επιχείρησε να κάνει με τη συγγραφή της «Ιθάκης». Και ενώ οι διεργασίες για τη συγκρότηση νέου κόμματος βρίσκονται σε εξέλιξη, η συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του επανέρχεται διαρκώς στα γεγονότα του 2015, αντί να εστιάζει στις προτάσεις και στο όραμά του για το μέλλον της χώρας. Αυτό προφανώς τον ενοχλεί, καθώς οι συζητήσεις αυτές δυσχεραίνουν μια ενδεχόμενη επιτυχή επιστροφή του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, με προοπτική να κυβερνήσει εκ νέου.

Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά το γεγονός ότι κύκλοι της Τράπεζας της Ελλάδος υποστηρίζουν πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν σέβεται την ανεξαρτησία της. Σε μια γεωοικονομικά και γεωπολιτικά ασταθή εποχή, όπου ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δέχεται αφόρητες πιέσεις, επιθέσεις και απειλές από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή δεν ευθυγραμμίζεται με τις επιθυμίες του, η τακτική αυτή μπορεί να εκληφθεί ως ελιγμός της πλευράς Στουρνάρα, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία των ανεξάρτητων κεντρικών τραπεζών. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι η ΤτΕ οφείλει να είναι θεσμικά ανεξάρτητη, στο πλαίσιο των σχετικών ευρωπαϊκών ρυθμίσεων και κανονισμών. Άλλωστε, οι χειρισμοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αρχές αποτελούν μια ανοιχτή πληγή, την οποία αναγνωρίζουν και στελέχη του προοδευτικού χώρου.

Η «Ομάδα Αλήθειας» συνέβαλλε στην ένταση

Από εκεί και πέρα, η επιλογή του κ. Στουρνάρα να μιλήσει στην «Ομάδα Αλήθειας», μια αμφιλεγόμενη διαδικτυακή ομάδα με σαφές φιλοκυβερνητικό πρόσημο, η οποία έχει κατηγορηθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης για δολοφονίες χαρακτήρα, προκάλεσε αντιδράσεις και πέραν του κ. Τσίπρα. Ο γενικός γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, άσκησε κριτική για τη συγκεκριμένη συνέντευξη, δηλώνοντας, σε ανάλογο τόνο με τον κ. Τσίπρα, πως «η επιλογή της Ομάδας Αλήθειας έγινε για να υποβάλει τα σέβη του ο Γ. Στουρνάρας στο σύστημα Μητσοτάκη». Σημειώνεται ότι ο κ. Σακελλαρίδης έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό, εκφράζοντας ανοιχτά πολιτικές διαφωνίες. Ως εκ τούτου, η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου –το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουν ως κυβερνητικό προπαγανδιστικό μηχανισμό – φαίνεται πως συνέβαλε στην οξύτητα της έντασης ανάμεσα στην ΤτΕ και την Αμαλίας.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως, παρά τις όποιες διαφορές, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε το 2015 τον σωστό δρόμο μετά το δημοψήφισμα, το οποίο αποτίμησε όπως ήταν αναμενόμενο αρνητικά. Συγκεκριμένα, ανέδειξε τη δουλειά που έγινε στο δημοσιονομικό σκέλος από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Γιώργο Χουλιαράκη στο Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, για τον δεύτερο, ο οποίος παραμένει στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, επισήμανε ότι εξακολουθεί να κατέχει θέση συμβούλου στην ΤτΕ.