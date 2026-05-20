Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

Σε υψηλούς τόνους αλλά με σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ της ενότητας κινήθηκε την Τετάρτη (20/5) ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1, περιγράφοντας την έντονη εσωκομματική κινητικότητα και θέτοντας επί τάπητος τα κρίσιμα διλήμματα για την επόμενη ημέρα της παράταξης.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, με αφορμή τόσο την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη όσο και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο κ. Παππάς άφησε αιχμές για τη λειτουργία των κομματικών οργάνων, τονίζοντας πως «αυτή η δήλωση ή οι αναταραχές που προέκυψαν από την τοποθέτηση του Π. Πολάκη θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν συνεδριάζαμε τακτικά και στην ώρα μας». Όπως σημείωσε, υπάρχουν «πάρα πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις» και υπογράμμισε την ανάγκη να εξεταστούν σε βάθος όσα ανέφερε ο κ. Καλπάκης στην επιστολή παραίτησής του, κάνοντας λόγο για «μείζονα ζητήματα».

Ο ίδιος απέφυγε να υποκαταστήσει θεσμικά όργανα του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα υποκαταστήσω ούτε τον πρόεδρο ούτε την επιτροπή Δεοντολογίας», ωστόσο επέμεινε ότι η καθυστέρηση στη σύγκληση των οργάνων επιτείνει την κρίση. Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διαφάνειας σε σχέση με τις πολιτικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι «ο Στ. Καλπάκης λέει το αυτονόητο, ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει εάν υπάρχουν πιθανότητες συνεργασίας, αλλιώς να προετοιμαστούμε».

Στο ζήτημα των πιθανών συνεργασιών και της σχέσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι το κόμμα λειτουργεί συλλογικά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα, παίρνει αποφάσεις συλλογικά». Πρόσθεσε δε ότι για οποιαδήποτε εκλογική σύμπραξη «πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όσους εξετάζουν αποχώρηση: «Όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του. Δημοκρατία έχουμε».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν αναφορικά με τα φαινόμενα αποχωρήσεων και μετακινήσεων στελεχών, τα οποία χαρακτήρισε απαξιωτικά για το πολιτικό σύστημα. «Δεν είναι δυνατόν προσωπικές στρατηγικές, αποσκιρτήσεις, έδρες που βγαίνουν στον πλειστηριασμό να είναι ένα φαινόμενο που μας τιμά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τέτοιες πρακτικές «δεν τιμούν ούτε αυτόν που εκπλειστηριάζει ούτε τον υπερθεματιστή».

Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο κ. Παππάς επέμεινε στον πολιτικό χαρακτήρα της υπόθεσης, τονίζοντας πως «ως ζήτημα είναι μείζον πολιτικό» και ότι απαιτείται άμεση συζήτηση στα όργανα. «Πρέπει σε μια συνεδρίαση να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινίσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί», σημείωσε, επιρρίπτοντας παράλληλα την ευθύνη για την επόμενη κίνηση στην ηγεσία: «Τον πρώτο λόγο έχει ο Σ. Φάμελλος για να αναστραφεί αυτή η συνθήκη και αυτή η πορεία ασάφειας».

Στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, ο Νίκος Παππάς τάχθηκε ανοιχτά υπέρ μιας ευρείας συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, προτείνοντας μάλιστα τη συγκρότηση ενός «στρογγυλού τραπεζιού» διαλόγου. «Πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοτζιά, την Κατσέλη, τον Φάμελλο, τον Κόκκαλη, τον Α. Τσίπρα βεβαίως», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι ο ίδιος αρμόδιος να αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας του κόμματος, λέγοντας πως «δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό», ενώ υποστήριξε ότι μια ενωτική πρωτοβουλία θα μπορούσε να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα. «Μια συμμαχία μπορεί να κάνει και την έκπληξη, να αγκαλιαστεί από τον κόσμο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η σύγχρονη Αριστερά οφείλει να κινηθεί προς την κατεύθυνση των συνεργασιών.

Κεντρικό ερώτημα, κατά τον ίδιο, παραμένει η στάση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ ως σύνολο: «Το ζητούμενο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλω». Προειδοποίησε δε για τους κινδύνους του κατακερματισμού, τονίζοντας πως «ο κατακερματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης» και θέτοντας το δίλημμα με σαφήνεια: «Κατακερματισμένη Αριστερά, διασπασμένη, πώς θα πρωταγωνιστήσει;».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα συμμαχιών ενόψει εκλογών: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να μαζέψει όσους συμμάχους επιθυμούν να είναι μαζί του και να κατέβει με την ευρύτερη δυνατή συμμαχία», προσθέτοντας ότι αυτό «δεν εξαρτάται μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ», αλλά από τη συνολική στάση των δυνάμεων του χώρου.