Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»
13:52 - 20 Μάι 2026

Ανάρτηση στο Χ για το… μυστήριο της ονομασίας του νέου κομματικού φορέα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη (26/5), επιλέγοντας έναν πιο ανάλαφρο τόνο — χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λύνει και τον γρίφο.

Σε βίντεο που ανάρτησε την Τετάρτη (20/5) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νέοι άνθρωποι καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις για το όνομα του κόμματος. Από πιο «κλασικές» επιλογές όπως Ορίζοντες, Συνέχεια και Πορεία, μέχρι πιο συμβολικές όπως Ιθάκη (με λογοτεχνικό υπόβαθρο), Σταθμός και Επιστροφή. Δεν έλειψε βέβαια και η αισιοδοξία, με τη «Νέα Ελπίδα» να κάνει την εμφάνισή της. Πιο συχνά πάντως ακούστηκε η «Πυξίδα» - ίσως γιατί σε περιόδους πολιτικής ρευστότητας, μια κατεύθυνση θεωρείται πάντα χρήσιμη.

Ανάμεσα στις προτάσεις ξεχώρισε και μια πιο… απρόσμενη αναφορά: «Το Λάουρα ήταν καλό», λέει μια από τις συμμετέχουσες. Η φράση παραπέμπει στο γνωστό (και μάλλον όχι τυχαίο) χιουμοριστικό σχόλιο του κ. Τσίπρα στα παρασκήνια του πρόσφατου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όταν είχε αναφέρει το όνομα «Λάουρα» για το κόμμα, αφήνοντας αιχμές για τις υποθέσεις που ερευνά η ομώνυμη Ευρωπαία Εισαγγελέας και αφορούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Υπήρξαν βεβαίως και πιο «βαριές» ιδεολογικά προτάσεις, όπως «Κυβερνώσα Αριστερά» ή «Νέα Προοδευτική Αριστερά», για όσους προτιμούν τα πράγματα να λέγονται ευθέως – χωρίς πολλές ποιητικές διαδρομές.

Στο ίδιο πνεύμα δημιουργικότητας, η γνωστή YouTuber Zoe Pri πρότεινε – προφανώς με δόση χιούμορ – το «Ζητώ ώρα ήλιο», μια επιλογή που μάλλον περισσότερο θυμίζει τίτλο performance παρά κομματική ταμπέλα, αλλά δείχνει ότι η φαντασία περισσεύει, αν και πιο προσεκτικοί παρατηρητές θα συνδέσουν ίσως τον ήλιο με το ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, δύσκολα θα επιλεγεί μια ονομασία χωρίς σαφές ιδεολογικό αποτύπωμα, δεδομένου ότι το εγχείρημα Τσίπρα φιλοδοξεί να εκφράσει την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης — και αυτά συνήθως δεν βαφτίζονται ουδέτερα.

Για τα οριστικά… βαφτίσια, πάντως, θα χρειαστεί λίγη ακόμη υπομονή. Οι απαντήσεις —και το όνομα— αναμένονται στα «αποκαλυπτήρια» της Τρίτης (26/5) στο Θησείο. Μέχρι τότε, η «Πυξίδα» δείχνει να προηγείται στις προτιμήσεις των υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού, αλλά στην πολιτική, όπως και στα ονόματα, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι την τελευταία στιγμή.

