Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, λέει το «σοφό» ρητό, ωστόσο, ενόψει των εθνικών εκλογών η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον μίας πολύ ιδιόρρυθμης συνθήκης. Ενώ το 70% και πλέον των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, ένα «μπετοναρισμένο» κοινό της τάξης του 25% πέριξ της ΝΔ, περιπλέκει την κατάσταση.

Οι δημοσκοπήσεις εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια δείχνουν τη ΝΔ να απέχει μεν από την αυτοδυναμία, αλλά να παραμένει άνετα πρώτη απέναντι σε μία κατακερματισμένη αντιπολίτευση. Πέρα, όμως, από την πρόθεση ψήφου, οι υπόλοιπες μετρήσεις δείχνουν πως η πλειοψηφία των πολιτών έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, το σκηνικό δεν αλλάζει.

Έρευνα της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στον Κύκλο Ιδεών επιβεβαίωσε αυτή τη συνθήκη. Μόνο το 25% θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν πως βρισκόμαστε σε λάθος μονοπάτια.

Το 74% είναι δυσαρεστημένο από την οικονομική πολιτική, καθώς μόλις το 16% μπορεί και αποταμιεύει, ενώ οι πολίτες στην πλειοψηφία τους έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε θεσμούς, όπως η Δικαιοσύνη.

Ακόμα και για το επιτελικό κράτος πάνω από 80% των πολιτών θεωρεί πως δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα.

Η κρίση εμπιστοσύνης επεκτείνεται και στο επίπεδο της λειτουργίας της δημοκρατίας, καθώς μόλις το 27% βλέπει υψηλά επίπεδα δημοκρατίας.

Το 62% των πολιτών δεν πιστεύει επίσης το αφήγημα της επιστροφής στην «κανονικότητα» που πρεσβεύει η ΝΔ και μάλιστα στη μεσαία τάξη αυτό το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Τέλος, το 80% απαντά ξεκάθαρα «όχι» στο ερώτημα αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τις περιπτώσεις των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Την ίδια στιγμή, κυριαρχεί η αίσθηση ότι η χώρα είναι «ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής», με κυρίαρχα τα ζητήματα του μεταναστευτικού, των ανισοτήτων, της κλιματικής αλλαγής και του δημογραφικού.

Κόντρα σε όλα τα παραπάνω, όμως, η ΝΔ παραμένει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πρώτη και με διαφορά.

Είναι προφανές πως το 25% που δεν θέλει να χάσει τα κεκτημένα του και δεν θέλει να ρισκάρει έστω αυτά τα λίγα που έχει, κερδίζει το +70% που ζητά «αλλαγή», αλλά είναι κατακερματισμένο σε πολλά κόμματα δεξιά και αριστερά.

Αυτό το σκηνικό μπορεί να ανατραπεί μόνο αν αλλάξει η σύνθεση των ψηφοφόρων. Να προστεθούν στο... μείγμα άτομα που εδώ και χρόνια επιλέγουν την αποχή. Αλλά με τόση μεγάλη απαξία στους θεσμούς της χώρας που περιγράψαμε παραπάνω, κάτι τέτοιο φαντάζει απίθανο. Οδεύουμε έτσι με μαθηματική ακρίβεια σε ένα εκλογικό ντέρμπι με την αντιπολίτευση να... αγνοεί τη ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει» και την κυβέρνηση να παραδίδει σεμινάρια στο «διαίρει και βασίλευε».