ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο πρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε με την ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση
12:56 - 20 Νοε 2025

Ο πρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε με την ΚΕΔΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχθηκε χθες (19/11) στο γραφείο του, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων–Μενεμένης, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Κατά τη συνάντηση παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής το ψήφισμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Το ψήφισμα συγκεντρώνει τις θέσεις και τα βασικά αιτήματα των Δήμων της χώρας, με έμφαση στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στη χρηματοδότηση, στη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και στην ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων που ενισχύουν το καθημερινό έργο των Δήμων.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης εξέφρασε τη χαρά του για τη παρουσία τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει πάψει ποτέ να θεωρεί τους αυτοδιοικητικούς «συναδέλφους» του, ενώ σημείωσε ότι αποτελεί τιμή για τη Βουλή η πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να ενημερώνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω του Προέδρου του. Συνεχίζοντας, τόνισε: «παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, έχει ωστόσο ισχυρές θεσμικές δυνατότητες τις οποίες προτίθεμαι να αξιοποιήσω στο έπακρον». Αναφερόμενος στα ζητήματα που τέθηκαν, επεσήμανε ότι «δεν χρειαζόταν πολύς χρόνος για να πειστώ, καθώς γνωρίζω από πρώτο χέρι, μέσα από τη θητεία μου ως Δήμαρχος Αθηναίων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι». Διαβεβαίωσε ότι θα ενημερώσει και τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για το θέμα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα λάβει την ομόφωνη εξουσιοδότηση να προβεί σε κάποιες ενέργειες. Κλείνοντας, κάλεσε τους αιρετούς «να νιώθουν τη Βουλή ως δεύτερο σπίτι τους».

Ο κ. Κυρίζογλου, λαμβάνοντας τον λόγο, υπογράμμισε ότι «η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ πραγματοποιεί τις θεσμικές της επισκέψεις ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026». Σχολίασε ότι η αντιπροσωπεία βρίσκεται «σε ένα οικείο περιβάλλον», συνομιλώντας, όπως είπε, με έναν άνθρωπο που «μας καταλαβαίνει, έναν δικό μας αυτοδιοικητικό». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος των Δήμων, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής «για την υποδοχή και για την κατανόηση που έδειξε στα προβλήματά μας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ: Αμπατζόγλου Θεόδωρος - Δήμαρχος Αμαρουσίου, Δανιηλίδης Σίμος - Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Ραβιόλος Ελευθέριος - Δήμαρχος Καρύστου, Τσιάκος Βασίλειος - Δήμαρχος Καρδίτσας, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, Μπαρμπάκος Ευάγγελος - Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας και Τεντόμας Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 5 εκατομμύρια οι αφίξεις το Σεπτέμβριο - Μικρή αύξηση συγκριτικά με το 2024
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 5 εκατομμύρια οι αφίξεις το Σεπτέμβριο - Μικρή αύξηση συγκριτικά με το 2024

Η ΕΑΔΕ εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές, στις ανεπιθύμητες πρακτικές προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η ΕΑΔΕ εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές, στις ανεπιθύμητες πρακτικές προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων

Στη Βουλή ο Προϋπολογισμός του 2026: Τα βασικά σημεία για ανάπτυξη, πλεονάσματα, φόρους και επενδύσεις
Οικονομία

Στη Βουλή ο Προϋπολογισμός του 2026: Τα βασικά σημεία για ανάπτυξη, πλεονάσματα, φόρους και επενδύσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025
Οικονομία

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ
Πολιτική

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 11:15

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 11:11

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ