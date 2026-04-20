Συνάντηση Κακλαμάνη με τον Πρόεδρο της Εσθονίας, Αλάρ Κάρις

Η προοπτική ενδυνάμωσης και περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Εσθονίας, μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, υπογραμμίστηκε στη συνάντηση που είχαν σήμερα (20/4) ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Εσθονίας, κ. Alar Karis, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας.

Στο πλαίσιο επίσημου γεύματος που παρέθεσε ο Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου στον Εσθονό Πρόεδρο, επισημάνθηκε ιδιαίτερα η σημασία ισχυρών συνεργασιών σε πολλούς τομείς μεταξύ των κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας αλλά και της ανταλλαγής επισκέψεων των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης και ο κ. A. Karis είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα κορυφαία ζητήματα που κυριαρχούν στη διεθνή ατζέντα, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία ο οποίος για την Ελλάδα συσχετίζεται και με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο εδώ και 52 χρόνια. Μάλιστα, ο κ. Ν. Κακλαμάνης ευχαρίστησε τον Εσθονό Πρόεδρο για τη στήριξη της χώρας του στη μαρτυρική μεγαλόνησο.

Τέλος, εξέφρασαν την αμοιβαία ευχή και ελπίδα να κυριαρχήσει η ειρήνη έναντι του πολέμου και της καταστροφής που έχουν ολέθριες συνέπειες για την ευημερία των λαών.