ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 5 εκατομμύρια οι αφίξεις το Σεπτέμβριο - Μικρή αύξηση συγκριτικά με το 2024
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:49 - 20 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 5 εκατομμύρια οι αφίξεις το Σεπτέμβριο - Μικρή αύξηση συγκριτικά με το 2024

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα (20/11) τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Σεπτέμβριο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 5.085.544 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.311.959, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 0,7% στις αφίξεις και 0,9% στις διανυκτερεύσεις.

elstat1_1a044.PNG

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 0,5% στις αφίξεις και 0,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6% και 2,3%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,4% και 90,1%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Σεπτέμβριο 2025, ανήλθε σε 4,6 ημέρες.

elstat2_60d2b.PNG

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΟΤ Αυστρίας-Ελβετίας: TOs και αεροπορικές εταιρείες «ψηφίζουν» Ελλάδα για το 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΟΤ Αυστρίας-Ελβετίας: TOs και αεροπορικές εταιρείες «ψηφίζουν» Ελλάδα για το 2026

Ανάλυση Nelios: Έκρηξη στις απευθείας ξενοδοχειακές κρατήσεις για το 2026 - Κως, Πάρος και Κρήτη οδηγούν την κούρσα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανάλυση Nelios: Έκρηξη στις απευθείας ξενοδοχειακές κρατήσεις για το 2026 - Κως, Πάρος και Κρήτη οδηγούν την κούρσα

Στη Βουλή ο Προϋπολογισμός του 2026: Τα βασικά σημεία για ανάπτυξη, πλεονάσματα, φόρους και επενδύσεις
Οικονομία

Στη Βουλή ο Προϋπολογισμός του 2026: Τα βασικά σημεία για ανάπτυξη, πλεονάσματα, φόρους και επενδύσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 39% στους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα το Μάρτιο
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 39% στους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα το Μάρτιο

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο
Εργασιακά

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις
Ειδήσεις

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ