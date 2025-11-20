ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΕΑΔΕ εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές, στις ανεπιθύμητες πρακτικές προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12:16 - 20 Νοε 2025

Η ΕΑΔΕ εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές, στις ανεπιθύμητες πρακτικές προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) παρακολουθεί στενά τους τρόπους διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων και ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την ορθή επιλογή τους σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις.

Πρόσφατα εντοπίστηκε προωθητική ενέργεια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διανομής ασφαλιστικών προϊόντωνκαι με προβολή σε μεγάλα μέσα πανελλαδικής εμβέλειας, κατά την οποία νέοι πελάτες λάμβαναν ως «προνόμιο» συγκεκριμένα δώρα ή προνομιακές υπηρεσίες με προϋπόθεση την αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η ΕΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει εξώδικη επιστολή προς την εταιρεία και καταγγελία προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, ζητώντας την άμεση ανάκληση της πρακτικής και την αποτροπή επανάληψής της, ενώ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4583/2018 («Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Απαιτήσεις Παροχής Πληροφοριών»), οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• την προσφορά δώρων ή ωφελημάτων με στόχο την προσέλκυση πελατολογίου
• την παραπλανητική παρουσίαση καλύψεων ή τιμολογίων
• την διάκριση μεταξύ πελατών με ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης

Τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να αποπροσανατολίσουν τον καταναλωτή, οδηγώντας τον σε επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές του ανάγκες και στο συμφέρον του.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, καλεί τους καταναλωτές να ενημερώνονται προσεκτικά για τα ασφαλιστικά προϊόντα που επιλέγουν, να ζητούν πλήρη και σαφή πληροφόρηση για τις καλύψεις και το κόστος τους, και να αποφεύγουν να επηρεάζονται από προωθητικές ενέργειες που συνδέουν την επιλογή ασφαλιστηρίου με δώρα ή ευεργετήματα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιερρακάκης: Ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός
Πολιτική

Πιερρακάκης: Ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός

Η Μαίρη Ψύλλα θα υποστηρίξει ως Senior Advisor την EY Ελλάδος
Οικονομία

Η Μαίρη Ψύλλα θα υποστηρίξει ως Senior Advisor την EY Ελλάδος

Παγκόσμια αναθέρμανση IPOs: Άλμα 89% στα αντληθέντα κεφάλαια το γ’ τρίμηνο
Ειδήσεις

Παγκόσμια αναθέρμανση IPOs: Άλμα 89% στα αντληθέντα κεφάλαια το γ’ τρίμηνο

Ανάλυση Nelios: Έκρηξη στις απευθείας ξενοδοχειακές κρατήσεις για το 2026 - Κως, Πάρος και Κρήτη οδηγούν την κούρσα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανάλυση Nelios: Έκρηξη στις απευθείας ξενοδοχειακές κρατήσεις για το 2026 - Κως, Πάρος και Κρήτη οδηγούν την κούρσα

Κάθε διαδρομή με κάρτα Visa της Πειραιώς μπορεί να σας χαρίσει 100 ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κάθε διαδρομή με κάρτα Visa της Πειραιώς μπορεί να σας χαρίσει 100 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες
Τεχνολογία

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες

Αποστολάκη για καταναλωτική πίστη: Η κυβέρνηση βαφτίζει «εθνική πρωτοβουλία» μία υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση
Πολιτική

Αποστολάκη για καταναλωτική πίστη: Η κυβέρνηση βαφτίζει «εθνική πρωτοβουλία» μία υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση

NielsenIQ: Αυξήσεις τιμών και ελλείψεις βασικών προϊόντων στο επίκεντρο της ανησυχίας των καταναλωτών
Οικονομία

NielsenIQ: Αυξήσεις τιμών και ελλείψεις βασικών προϊόντων στο επίκεντρο της ανησυχίας των καταναλωτών

ΕΕΚΕ για καταγγελίες καταναλωτών 2025: «Πρωταθλητής» ο τραπεζικός τομέας
Ειδήσεις

ΕΕΚΕ για καταγγελίες καταναλωτών 2025: «Πρωταθλητής» ο τραπεζικός τομέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ