Χριστοδουλίδης στην Ελληνική Βουλή: Η επανένωση της Κύπρου είναι το κοινό μας «τάμα»

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων μίλησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας.

Στην ομιλία του, ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου ως «το τάμα που ενώνει όλους μας, σε Κύπρο και Ελλάδα, ανεξάρτητα από κομματικές επιλογές ή ιδεολογικές προτιμήσεις», υπογραμμίζοντας ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα ελευθερίας και διεθνούς δικαίου.

Αναφερόμενος στο ιστορικό του ζητήματος, σημείωσε ότι «η Τουρκία διαπράττει ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης», επισημαίνοντας ότι εδώ και 52 χρόνια συνεχίζεται η «παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου». Παράλληλα, τόνισε ότι η εμπειρία της Κύπρου παρουσιάζει ιστορικές αναλογίες με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς «ό,τι συμβαίνει σήμερα εκεί, διαπράχθηκε στην Κύπρο πριν από μισό αιώνα».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επανεκκίνηση του διαλόγου στο Κυπριακό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες για τη δημιουργία προϋποθέσεων επανέναρξης των συνομιλιών. Όπως υπογράμμισε, το ευρωπαϊκό κεκτημένο μπορεί να λειτουργήσει ως «καταλύτης και ασφαλιστική δικλίδα» στη διαδικασία.

Με σαφή αναφορά στις τουρκικές θέσεις, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι «η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη», τονίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται να συζητήσει «νομιμοποίηση της παρανομίας» ή τον «ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας–Κύπρου βρίσκονται «στο καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ», σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες πορεύονται από κοινού σε ζητήματα ανάπτυξης, ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας. Ειδική αναφορά έκανε στην πρόσφατη ελληνική στήριξη μετά από περιστατικό με drone στις Βρετανικές Βάσεις, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσε αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Ο Κύπριος Πρόεδρος εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την ελληνική πλευρά για τη «διαχρονική, συνεπή και ανιδιοτελή συμπαράσταση» στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η κοινή πορεία των δύο χωρών συνεχίζεται με στόχο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την απελευθέρωση της Κύπρου.

Στην ομιλία του δεν παρέλειψε να αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες των εθνικών αγώνων και της τουρκικής εισβολής του 1974, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα των αγνοουμένων παραμένει ανοιχτό έως ότου διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου.

Κακλαμάνης: Ελλάδα και Κύπρος συνδέονται με δεσμούς βαθιά αδελφικούς

Κατά την ομιλία του, ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος «δεν συνδέονται μόνο με κοινή ιστορία και αγώνες, αλλά με δεσμούς βαθιά ανθρώπινους και αδελφικούς», επισημαίνοντας πως η παρουσία του Κύπριου Προέδρου στο ελληνικό Κοινοβούλιο αποτελεί «ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών» των δύο χωρών. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο λαοί πορεύονται με κοινές μνήμες, αγώνες και θυσίες.

Η συνεδρίαση σηματοδότησε την πρώτη παρουσία Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων μετά από 16 χρόνια, καθώς η τελευταία αντίστοιχη ομιλία είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2010 από τον Δημήτρη Χριστόφια.