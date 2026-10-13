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Ήπια άνοδος στο Χρηματιστήριο – Επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
11:10 - 13 Οκτ 2026

Ήπια άνοδος στο Χρηματιστήριο – Επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες

Reporter.gr Newsroom

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Ήπια ανοδικά άνοιξε την Τρίτη (13/10) το Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη να «παίζει» στις 2.605,040 μονάδες (+0,4%), μετά την αντίδραση της Δευτέρας (12/10) που έδωσε «ανάσα» στην αγορά, δίνοντας στις τράπεζες ρόλο πρωταγωνιστή.  

Οι νέες εταιρικές ανακοινώσεις δίνουν αφορμές για επιλεκτικές κινήσεις, ενώ η διάρκεια της ανάκαμψης θα δείξει αν περιορίζεται η πίεση των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, τα ήπια κέρδη του ΓΔ στηρίζονται κυρίως στις ΤΙΤΑΝ, Coca Cola, Alpha Bank Eurobank.

O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE κινείται στις 6.679,06 μονάδες (+0,59%), ενώ ο μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 3.028,65 μονάδες (+0,14%) και ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης, συντηρώντας τη δυναμική του από χθες, κυμαίνεται στις 3.046,33 μονάδες με άνοδο πέριξ του 0,8%.

Η ΑΛΦΑ ξεχωρίζει με +1,68% στα 4,295 ευρώ και έπονται με κάποια απόσταση η ΕΥΡΩ (+0,79%), η ΠΕΙΡ (+0,74%) και η ΕΤΕ (+0,71%). Στο +0,87% κινείται η Τράπεζα Κύπρου, ενώ η Optima παραμένει προς το παρόν αμετάβλητη και η CrediaBank βρίσκεται στο +0,54%.

Μέχρι στιγμής, 41 μετοχές κινούνται στα «πράσινα», 23 στα «κόκκινα» και 9 παραμένουν αμετάβλητες.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς βρίσκεται στα 191,96 δισ. ευρώ και η συνολική αξία των συναλλαγών στα 5,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 635,4 χιλ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές πακέτων.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκινά με θετικούς οιωνούς, μετά το χθεσινό κλείσιμο στις 2.594,52 μονάδες (+1,38%), με πρώτη αντίσταση στην περιοχή 2.600–2.605 και υψηλότερα τον ΚΜΟ 60 ημερών στις 2.633,64. Κοντινή στήριξη στις 2.580–2.590, πριν από τις 2.555–2.560 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα της ημέρας, στο προσκήνιο βρίσκονται τα Attica Department Stores, αφού σήμερα έχει οριστεί η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο αφορά έως το 2,5% του μετοχικού κεφαλαίου, με εύρος τιμών από 2,50 έως 4,50 ευρώ. Ο πρώτος κύκλος προβλέπει την αγορά έως 500.000 μετοχών, με ανώτατο όριο δαπάνης 2,25 εκατ. ευρώ, και θα ολοκληρωθεί έως τις 11 Δεκεμβρίου. Τα όρια του προγράμματος δεν αποτελούν τιμές-στόχους.

Η μετοχή έκλεισε στα 2,81 ευρώ, με πτώση 0,35%. Η στήριξη εντοπίζεται στην περιοχή των 2,78-2,80 ευρώ, η κοντινή αντίσταση στα 2,825-2,84 ευρώ, ενώ ο κινητός μέσος όρος 60 ημερών βρίσκεται στα 3,003 ευρώ.

Ακόμη, νέα εποχή ξεκινά για την Ideal Holdings, σύμφωνα με τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, που προανήγγειλε την περαιτέρω ενίσχυση της αξίας της εταιρείας, με ορίζοντα την επίτευξη χρηματιστηριακής αποτίμησης 1 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Στα σημεία ενδιαφέροντος και η νέα σύμβαση για το αεροδρόμιο Καλαμάτας που ανέρχεται σε 51,09 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο της κοινοπραξίας, στην οποία η ΕΚΤΕΡ συμμετέχει με ποσοστό 50%. Το ανακοινωμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώνεται στα 428,3 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ έκλεισε χθες στα 4,66 ευρώ, με πτώση 0,85%, με στήριξη στα 4,60 ευρώ και κοντινή αντίσταση στην περιοχή των 4,72-4,785 ευρώ.

Σήμερα, άνοιξε με κέρδη πέριξ του 0,2% στα 4,67 ευρώ.

Παράλληλα, η Πέτρος Πετρόπουλος υπέγραψε οριστική συμφωνία για την εξαγορά του 100% της Τζώρτζης, έναντι τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου ακινήτων της εξαγοραζόμενης εταιρείας.

Τέλος, η Ευρώπη Holdings ολοκλήρωσε την πώληση του συγκροτήματος CAMPUS στην Παιανία σε εταιρεία του ομίλου AKTOR, έναντι 45,55 εκατ. ευρώ, με πλήρη καταβολή του τιμήματος. Η εξέλιξη εντάσσεται στην προετοιμασία της προτεινόμενης απορρόφησής της από την CrediaBank. Αύριο ακολουθεί η αποκοπή του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου, ύψους 0,31 ευρώ ανά μετοχή.

Στο διεθνές περιβάλλον, τα βλέμματα έχει τραβήξει πάλι η τεχνολογία και η ΤΝ, με το πρώτο sell off να «σκάει» στις αγορές της Ασίας. Μεγαλύτερο θύμα του ο Kospi που κατέρρευσε πάνω από 6%, ενώ στην Ευρώπη το κλίμα είναι καλύτερο, με τους δείκτες να εμφανίζουν σημάδια αντίστασης.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 11:13
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