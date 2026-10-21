Wall Street: «Εκτοξεύτηκε» ο Nasdaq με ώθηση από SpaceX, Tesla και Nvidia

Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, με τον Nasdaq να πρωταγωνιστεί, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις της SpaceX και οι πληροφορίες για πιθανή συγχώνευσή της με την Tesla αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογικές μετοχές.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,69%, στις 52.857 μονάδες, ο S&P 500 κατά 0,58%, στις 7.757 μονάδες, και ο Nasdaq κατά 1,05%, στις 26.702 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέα οικονομικά στοιχεία ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. Η απόδοση του 10ετούς τίτλου υποχώρησε κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης, στο 5,109%, ενώ του 2ετούς αυξήθηκε αντίστοιχα, στο 4,791%. Η απόδοση του 30ετούς μειώθηκε κατά περισσότερο από μία μονάδα βάσης, στο 5,41%.

Η SpaceX αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για το AI

Η μετοχή της SpaceX σημείωσε άνοδο άνω του 7%, μετά την ανακοίνωση αύξησης των εσόδων της κατά 161% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Παράλληλα, ο Έλον Μασκ γνωστοποίησε ότι η SpaceX και η Tesla έχουν συγκροτήσει ειδικές επιτροπές για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγχώνευσης. Η μετοχή της Tesla ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, ενόψει της ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφάνισαν οι δραστηριότητες τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX, οι οποίες κατέγραψαν εννεαπλάσια ανάπτυξη, ενισχύοντας τις προσδοκίες για τις προοπτικές του κλάδου.

Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε και στις εταιρείες ημιαγωγών: η AMD ενισχύθηκε σχεδόν 4% και η Nvidia περισσότερο από 2%, με την τελευταία να αποτελεί τη μεγαλύτερη επιμέρους θετική συνεισφορά στην άνοδο του Nasdaq. Κέρδη άνω του 2% σημείωσαν επίσης οι Micron Technology και Marvell Technology, ενώ ο δείκτης VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύθηκε κατά 2%.

Οι ανησυχίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Παρά την ανάκαμψη, οι προβληματισμοί για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν. Οι επενδυτές εξετάζουν τόσο τη χρηματοδότηση των υποδομών AI μέσω δανεισμού όσο και το κατά πόσο η ζήτηση θα δικαιολογήσει τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών ομίλων.

Ο Τζο Ζιντλ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Cresset, εκτιμά ότι οι επιδόσεις της SpaceX επιβεβαιώνουν τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου, προειδοποιώντας ωστόσο για τον κίνδυνο υπερβολικού ενθουσιασμού και υπερτίμησης των εταιρειών. Όπως σημειώνει, η περίοδος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων μπορεί να δείξει εάν η ισχυρή ζήτηση της SpaceX αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης.

Η Barclays διακρίνει βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες στα εταιρικά ομόλογα τεχνολογικών επιχειρήσεων, παρά τη διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων λόγω των ανησυχιών για τις δαπάνες AI. Ο αναλυτής Άντριου Κέτσες εκτιμά ότι η ισχυρή ζήτηση και τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, διατηρώντας ωστόσο επιφυλακτική μεσοπρόθεσμη στάση. Κατά την εκτίμησή του, οι ανησυχίες για τη χρηματοδότηση θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τον κλάδο έως το 2027.

Στο επίκεντρο Meta και Tesla – Πτώση για τη Netflix

Οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα της Meta και της Tesla μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η Meta βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο μετά την παρουσίαση του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Muse Wonder, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά σε συνδρομητές.

Αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης η IBM και η Southwest Airlines, ενώ στις 28 Οκτωβρίου ακολουθούν η Alphabet και η Microsoft. Η Apple έχει προγραμματίσει τη δική της ανακοίνωση για τις 2 Νοεμβρίου.

Στον αντίποδα, η Netflix υποχώρησε περισσότερο από 5%, καθώς οι προβλέψεις της για τα ετήσια έσοδα διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Η εταιρεία περιόρισε επίσης την εκτίμησή της για τα διαφημιστικά έσοδα του συνόλου της χρονιάς.

Νέα υψηλά για την Berkshire – Κέρδη για την United Airlines

Οι μετοχές κατηγορίας Α και Β της Berkshire Hathaway κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων. Οι μετοχές Β ενισχύθηκαν κατά 0,5%, στα 543 δολάρια, και οι μετοχές Α κατά 0,6%, στα 814.594 δολάρια, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία του ομίλου μετά το δεκαήμερο σερί κερδών που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η United Airlines ενισχύθηκε περισσότερο από 4%, παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις χαμηλότερες προβλέψεις κερδοφορίας για το τέταρτο τρίμηνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ 17,9 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 17%, ενώ οι δαπάνες καυσίμων εκτινάχθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση.

Άνοδος για το Bitcoin και τις εταιρείες του κλάδου

Το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα αποτυπώθηκε και στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να ενισχύεται περισσότερο από 2%, ξεπερνώντας τα 84.000 δολάρια.

Η Strategy σημείωσε άνοδο 7%, η MARA Holdings περισσότερο από 3% και η Riot Platforms 2%.

Παράλληλα, η Bloom Energy ενισχύθηκε άνω του 6% ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, ενώ η Roivant Sciences κέρδισε περισσότερο από 4% μετά τα θετικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών πειραματικής θεραπείας για οφθαλμική πάθηση.

Στα 109 δολάρια το Brent

Εν τω μεταξύ, στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 0,5% στα 109,33 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιμή του αργού WTI κινήθηκε χαμηλότερα 0,4% στα 97,50 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε 0,4% στα 4.158 δολάρια ανά ουγγιά.