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Γερμανία: «Πρόωρες» οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν για ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία
Ειδήσεις
18:43 - 01 Σεπ 2025

Γερμανία: «Πρόωρες» οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν για ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, απέρριψε τη Δευτέρα (1/9) ως «πρόωρες» τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τα σχέδια αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι δεν έχει την εξουσία να συζητήσει το θέμα.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Κυριακή (31/8) στην εφημερίδα Financial Times (FT) ότι η Ευρώπη καταρτίζει «αρκετά ακριβή σχέδια» για την αποστολή πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας μετά τον πόλεμο, τα οποία θα έχουν την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Αυτά είναι θέματα που δεν συζητάς πριν καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πολλά μέρη που έχουν λόγο σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Πιστόριους σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολωνία.

«Θα ήταν καλύτερο να μην σχολιάσω ή να επιβεβαιώσω τέτοιες σκέψεις με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά πρέπει να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εξουσία ή αρμοδιότητα όσον αφορά στην τοποθέτηση στρατευμάτων», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε στην FT ότι η αποστολή αναμένεται να περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, καθώς και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 22:06
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