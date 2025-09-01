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Ο Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι την Πέμπτη (4/9)
Ειδήσεις
18:14 - 01 Σεπ 2025

Ο Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι την Πέμπτη (4/9)

Reporter.gr Newsroom
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Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Βρετανίας θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη (4/9) σε μια σύνοδο κορυφής στο Παρίσι με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Η συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» θα περιλαμβάνει περίπου 30 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Ορισμένοι ηγέτες θα παρευρεθούν αυτοπροσώπως και άλλοι μέσω βιντεοσύνδεσης, σύμφωνα με το Ελιζέ. Ο Ζελένσκι σχεδιάζει να παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με ξεχωριστή πηγή του AFP. Η συνάντηση θα προεδρευθεί από το Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Οι ηγέτες θα «συζητήσουν τις εργασίες για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και θα αξιολογήσουν τις συνέπειες που πρέπει να εξαχθούν από τη στάση της Ρωσίας, η οποία αρνείται πεισματικά την ειρήνη», ανέφερε η γαλλική προεδρία σε δήλωση.

Η πηγή ανέφερε ότι το κύριο θέμα των συνομιλιών στο Παρίσι θα είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και η «προώθηση της διπλωματίας, επειδή οι Ρώσοι ξεγλιστρούν και πάλι» από τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένεται να συμμετάσχει στη συνάντηση, πρόσθεσε η πηγή.

Οι υπουργοί των χωρών της «συμμαχίας» θα συζητήσουν την Τετάρτη (3/9) τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργού Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκόρνου. Τα ζητήματα των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία που υποστηρίζονται από τη Δύση σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ εκεχειρία έχουν κυριαρχήσει στις διπλωματικές επαφές γύρω από την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Κίεβο θέλει εγγυήσεις ασφάλειας για να αποτρέψει τυχόν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις. Μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη έχει προταθεί δημοσίως μεταξύ των ηγετών ως πιθανή ρύθμιση ασφάλειας για όταν τελειώσει η σύγκρουση. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά δεν θα αποστείλουν αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει αντιταχθεί σε οποιαδήποτε δυτική ειρηνευτική δύναμη, με το Κρεμλίνο να δηλώνει ότι θεωρεί «αρνητικές τέτοιες συζητήσεις».

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