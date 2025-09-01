Επίσκεψη του Πρέσβη της Ν. Κορέας στα ναυπηγεία ΟΝΕΧ: Νέοι ορίζοντες στρατηγικής συνεργασίας

Η επίσκεψη της Α.Ε. του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, κ. Τζου-σογκ Λιμ (Juseong Lim), στα Ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως πύλης της Ευρώπης στη Μεσόγειο και της Κορέας ως παγκόσμιας βιομηχανικής υπερδύναμης, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς ισορροπίες και η τεχνολογική μετάβαση καθιστούν αναγκαίες νέες στρατηγικές συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Κορεάτης Πρέσβης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, ενημερώθηκε για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου Onex Shipyards & Τechnologies και Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, κ. Πάνο Τ. Ξενοκώστα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξής κρίσιμες παραμέτρους: