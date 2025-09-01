ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:26 - 01 Σεπ 2025

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πρώτο εκσυγχρονισμένο αεροσκάφος P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του δοκιμαστική πτήση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναβάθμισης Μέσης Ζωής (MLU).

Η πτήση αυτή, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, επικύρωσε τη λειτουργικότητα των συστημάτων του αεροσκάφους, περιλαμβανομένου του υπερσύγχρονου ψηφιακού πιλοτηρίου (glass cockpit) και της διασύνδεσης δεδομένων αποστολής, τα οποία θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού σε αποστολές ναυτικής επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Η Lockheed Martin, κύριος ανάδοχος του προγράμματος, επανέλαβε τη δέσμευσή της στον εκσυγχρονισμό του P-3B Orion, ενισχύοντας την ομάδα υποστήριξης στην Ελλάδα και επενδύοντας σημαντικούς πόρους για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ/HAI) για την επίλυση θεμάτων συμβατότητας μεταξύ του νέου ψηφιακού πιλοτηρίου και των παλαιότερων συστημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση.

«Η επιτυχής δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου P-3B Orion αποτελεί καίριο ορόσημο», δήλωσε ο Rod McLean, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του τομέα Air Mobility and Maritime Missions της Lockheed Martin. «Το εκσυγχρονισμένο P-3B Orion θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων θαλάσσιας περιπολίας της Ελλάδας και θα διασφαλίσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει επιχειρησιακά έτοιμο για τις επόμενες δεκαετίες».

«Η ολοκλήρωση του πρώτου εκσυγχρονισμένου P-3B Orion σηματοδοτεί τον σημαντικότερο σταθμό σε ένα πρόγραμμα δομικού και ηλεκτρονικού εκσυγχρονισμού που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και υψηλό βαθμό δυσκολίας», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ. «Κατά τη διάρκεια υλοποίησης προέκυψαν τεχνικές προκλήσεις, η επίλυση των οποίων απαίτησε σημαντική επένδυση χρόνου, προσπαθειών και πόρων. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, η έναρξη των πτητικών δοκιμών αποδεικνύει την προσήλωσή μας στην αποστολή μας».

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B ξεκίνησε το 2015, στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας, και αποτελεί μοναδικό πρόγραμμα του είδους του παγκοσμίως. Το MLU περιλαμβάνει φάσεις εργοστασιακής συντήρησης, ανάπτυξη εγχώριου συστήματος διαχείρισης και ενσωμάτωσης αποστολών, νέα ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες και εξοπλισμό.

Η συμφωνία προβλέπει τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων αεροσκαφών P-3B Orion μέσω του Προγράμματος MLU. Τα υλικά της αναβάθμισης MLU επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής κατά 15.000 ώρες πτήσης, ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες με αποδοτικό κόστος.

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό επιχειρεί με τον στόλο των P-3 για περισσότερα από 20 χρόνια. Οι εκσυγχρονισμένες ελληνικές εκδόσεις του P-3B Orion διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για ανθυποβρυχιακό και εναντίον πλοίων επιφανείας πόλεμο, ενώ το σύγχρονο ψηφιακό πιλοτήριο με οθόνες LCD και τις κονσόλες του νέου συστήματος αποστολής προσφέρει αναβαθμισμένη επίγνωση της τακτικής κατάστασης και ενισχυμένη ικανότητα αναγνώρισης απειλών.

Το P-3 Orion αποτελεί σημείο αναφοράς στα αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας και αναγνώρισης και χρησιμοποιείται διεθνώς για αποστολές εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης πειρατείας, ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης, συλλογής πληροφοριών, ανθυποβρυχιακού πολέμου, καθώς και για υποστήριξη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 18:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα υπηρεσία του 1555: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
Εργασιακά

Νέα υπηρεσία του 1555: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Επίσκεψη του Πρέσβη της Ν. Κορέας στα ναυπηγεία ΟΝΕΧ: Νέοι ορίζοντες στρατηγικής συνεργασίας
Ναυτιλία

Επίσκεψη του Πρέσβη της Ν. Κορέας στα ναυπηγεία ΟΝΕΧ: Νέοι ορίζοντες στρατηγικής συνεργασίας

Ο Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι την Πέμπτη (4/9)
Ειδήσεις

Ο Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι την Πέμπτη (4/9)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση
Οικονομία

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον
Τεχνολογία

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:20

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:11

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Οικονομία
19/06/2026 - 16:05

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

Οικονομία
19/06/2026 - 16:04

ΥΠΕΘΟΟ: 149,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση συρμών και εγκατάσταση κλιματιστικών σε συρμούς του Μετρό Αθήνας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:54

UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά

Business Facts
19/06/2026 - 15:50

SpaceX: Ποιοι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά τη «χρυσή» εισαγωγή στο χρηματιστήριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ