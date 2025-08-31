Φον ντερ Λάιεν: Ακριβές σχέδιο για την ασφάλεια της Ουκρανίας – Ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει αμερικανική παρουσία

Απόλυτα σίγουρη για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία εμφανίζεται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την έχει διαβεβαιώσει για τη συνεχιζόμενη αμερικανική παρουσία, ως μέσο αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης.

Μιλώντας στους Financial Times, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε πως η αμερικανική παρουσία στην Ουκρανία θα είναι συνεχής. «Ο Πρόεδρος Τραμπ μας επαναβεβαίωσε πως θα υπάρξει αμερικανική παρουσία για την αποτροπή περαιτέρω επιθετικότητας στην Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά.

Πολυεθνική ανάπτυξη δυνάμεων με αμερικανική υποστήριξη

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις επεξεργάζονται σχέδια για μια πολυεθνική ανάπτυξη στρατευμάτων, με συμμετοχή και στήριξη από τις ΗΠΑ. «Ο πρόεδρος Τραμπ μάς διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει αμερικανική παρουσία ως μέρος του backstop. Ήταν πολύ σαφής και το επανέλαβε πολλές φορές», είπε.

Σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, η Ε.Ε. έχει ήδη καταρτίσει ένα απολύτως συγκεκριμένο σχέδιο για την αποστολή ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι υψίστης σημασίας. Διαθέτουμε σαφή οδικό χάρτη και υπήρξε σχετική συμφωνία στον Λευκό Οίκο. Το σχέδιο αυτό προχωρά εξαιρετικά καλά», υποστήριξε.

Δυσφορία στην Ουάσιγκτον – Κριτική από Κρεμλίνο

Οι δηλώσεις της έρχονται στον απόηχο δημοσιεύματος του Axios, σύμφωνα με το οποίο στην Ουάσιγκτον επικρατεί δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι φέρονται να υπονομεύουν τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Αντίστοιχη θέση υιοθέτησε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρώπη σαμποτάρει τις πρωτοβουλίες του Τραμπ στο ουκρανικό ζήτημα.

Πάντως – παρά το δημοσίευμα του Axios που αναφέρει ότι ο Τραμπ εξετάζει μέχρι και να αποσυρθεί για ένα διάστημα από τις συνομιλίες – η Telegraph αναφέρει πως ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει καταλήξει σε απόφαση για αμερικανική εμπλοκή, μέσω της αποστολής ιδιωτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, και όχι τακτικού στρατού.

Περιοδεία φον ντερ Λάιεν σε ανατολικές χώρες της Ε.Ε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε στους FT καθώς βρίσκεται σε περιοδεία σε ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κοντά στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια της οποίας επικεντρώνεται στην προσπάθεια να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και την στρατιωτική ετοιμότητα της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι δηλώσεις έρχονται λίγο πριν τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, όπου αναμένεται να σταθεροποιηθούν οι εθνικές δεσμεύσεις για το Ουκρανικό.

«Την περασμένη εβδομάδα, οι επικεφαλής της άμυνας του "συνασπισμού των προθύμων" εκπόνησαν αρκετά ακριβή σχέδια», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Αυτά περιλαμβάνουν τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις για «τη συγκέντρωση στρατευμάτων και τις απαραίτητες προϋποθέσεις».

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε πως, παρότι η ανάπτυξη στρατευμάτων αποτελεί κυριαρχική απόφαση κάθε κράτους, υπάρχει ισχυρή αίσθηση επείγοντος. «Φυσικά, χρειάζεται πάντα η πολιτική απόφαση της εκάστοτε χώρας, διότι η ανάπτυξη στρατευμάτων είναι μια από τις σημαντικότερες κυριαρχικές αποφάσεις ενός κράτους. Όμως η αίσθηση του επείγοντος είναι πολύ υψηλή ... προχωράει. Παίρνει πραγματικά σάρκα και οστά», τόνισε.

Στήριξη Τραμπ και κριτική στον Πούτιν

Εν τω μεταξύ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήρε τη δέσμευση του Τραμπ να συμμετάσχει στην ειρηνευτική προσπάθεια, μετά από μήνες αβεβαιότητας στην Ευρώπη σχετικά με τη στάση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος στο παρελθόν είχε επαινέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και είχε συγκρουστεί με τον Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν δεν έχει αλλάξει, είναι ένας θηρευτής. Ο Τραμπ θέλει ειρήνη και ο Πούτιν δεν έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχει μια αρνητική εμπειρία με τον Πούτιν, όλο και περισσότερο δεν κάνει αυτά που λέει», υποστήριξε.

Διαρκής χρηματοδότηση για τον ουκρανικό στρατό και μεταπολεμική στήριξη

«Τους τελευταίους μήνες είχαμε πολλές συναντήσεις, στις οποίες έγινε ξεκάθαρο ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στους Ευρωπαίους», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Είναι ξεκάθαρο πως, όταν λέμε κάτι, το πραγματοποιούμε».

Σε ό,τι αφορά, δε, τη δυτική στρατιωτική εμπλοκή στην Ουκρανία, εξήγησε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά θα έχει ως στόχο να ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος θα λειτουργεί ως βασικός πυλώνας αποτροπής.

Τόνισε, ακόμη, ότι η χρηματοδότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη του πολέμου. «Η Ουκρανία θα χρειαστεί στρατιώτες με καλούς μισθούς και σύγχρονο εξοπλισμό. Η Ε.Ε. θα πρέπει να συμβάλει σημαντικά», είπε.

Η Ε.Ε., όπως είπε, θα συνεχίσει και τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού. Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν το ευρωπαϊκό ταμείο εξοπλισμών ύψους 150 δισ. ευρώ για κοινές παραγωγές με ουκρανικές αμυντικές βιομηχανίες ή απευθείας αγορές οπλισμού.

«Ο ρόλος της Επιτροπής είναι καθοριστικός στο να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ενίσχυση των αμυντικών τους δαπανών», υπογράμμισε. Και συμπλήρωσε: «Ο χαρακτήρας του πολέμου έχει αλλάξει πλήρως. Πλέον χρειαζόμαστε επενδύσεις σε μη επανδρωμένα συστήματα, αεράμυνα, πυραυλικά συστήματα, διαστημικές τεχνολογίες και κυβερνοάμυνα».