ΕΕ: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου» το χτύπημα στο Κατάρ

«Το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κατά ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Τρίτης (9/9), προειδοποιώντας πως περαιτέρω κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να αποφευχθεί.
«Εκφράζουμε πλήρη αλληλεγγύη προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικού εταίρου της ΕΕ», ανέφερε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
«Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα πρέπει να αποφευχθεί — δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».