ΕΕ: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου» το χτύπημα στο Κατάρ

Η ΕΕ καταδίκασε το ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

«Το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κατά ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Τρίτης (9/9), προειδοποιώντας πως περαιτέρω κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να αποφευχθεί.

«Εκφράζουμε πλήρη αλληλεγγύη προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικού εταίρου της ΕΕ», ανέφερε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα πρέπει να αποφευχθεί — δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».