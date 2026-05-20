Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας αντί να τις καταστρέφει

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί εργοδότες επικαλούνται την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ως λόγο για να περιορίσουν τις προσλήψεις αποφοίτων πανεπιστημίων ή να προβούν σε απολύσεις. Τώρα όμως ορισμένες εταιρείες αλλάζουν στάση, υποστηρίζοντας ότι η AI αυξάνει την ανάγκη τους για εργαζομένους υψηλού επιπέδου.

Σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για τα σχέδια πρόσληψης αποφοίτων το 2026, σχεδόν τρεις φορές περισσότεροι διευθυντές εταιρειών που χρησιμοποιούν ή εξετάζουν τη χρήση AI δήλωσαν ότι αυξάνουν τις προσλήψεις νέων εργαζομένων αντί να τις μειώνουν. Σύμφωνα με το Strada Education Foundation, που ερεύνησε περίπου 1.500 εργοδότες, οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρήση AI εμφανίζονται και οι πιο αισιόδοξες για τις προσλήψεις.

Τα αποτελέσματα δείχνουν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι αλλάζει ραγδαία το τι περιμένουν οι εταιρείες από τους νεότερους υπαλλήλους τους. Πάνω από το 40% των εργοδοτών δήλωσε ότι η AI φέρνει περισσότερη πολυπλοκότητα και αναλυτική ευθύνη σε αυτές τις θέσεις, καθώς αναλαμβάνει όλο και περισσότερες επαναλαμβανόμενες και διοικητικές εργασίες που παραδοσιακά δίνονταν σε νέους αποφοίτους.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια αναδιοργάνωσης των λειτουργιών τους γύρω από την AI και πολλά σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επίδρασή της στην εργασία παραμένουν άγνωστα. Πολλοί εργοδότες που θέλουν να περιορίσουν το κόστος και το προσωπικό έχουν παγώσει ή μειώσει τις προσλήψεις νέων αποφοίτων τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας σε ορισμένες περιπτώσεις την AI ως αιτία. Τον Μάρτιο, η ανεργία μεταξύ πρόσφατων αποφοίτων έφτασε το 5,6%, δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 2019, ενώ το συνολικό ποσοστό ανεργίας βρισκόταν στο 4,3%.

Παρά αυτή την επιφυλακτικότητα, ορισμένες εταιρείες κινούνται αντίθετα. Η ασφαλιστική εταιρεία ζωής MetLife αύξησε κατά σχεδόν 30% τις προσλήψεις ασκουμένων και νέων αποφοίτων πέρυσι και αναμένει νέα αύξηση το 2026. Παρόμοια, η IBM, που επίσης επεκτείνει τις προσλήψεις νέων εργαζομένων, υποστηρίζει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί το ταλέντο τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Ο Bryce Strauss, συνιδρυτής της Nominal, εταιρείας λογισμικού για μηχανικούς σε τομείς όπως η ενέργεια, η αεροπορία και οι δορυφόροι, δηλώνει ότι δεν τον εκπλήσσουν αυτά τα ευρήματα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί εκτεταμένα την AI και προσλαμβάνει φέτος δέκα νέους αποφοίτους, διπλάσιους από το 2025.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μία νέα απόφοιτος μηχανικός δημιούργησε μόνη της, χρησιμοποιώντας AI, ένα εργαλείο ανάλυσης που πλέον χρησιμοποιεί ολόκληρη η ομάδα της. Όπως είπε, η επένδυση σε νέους εργαζομένους αποδείχθηκε μία από τις καλύτερες αποφάσεις της εταιρείας.

Η AI παραμένει αντιδημοφιλής σε πολλούς Αμερικανούς, κυρίως λόγω των φόβων ότι μπορεί να εξαφανίσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας γραφείου και να πλήξει ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους. Σε αρκετές τελετές αποφοίτησης φέτος, φοιτητές αποδοκίμασαν ομιλητές όταν αναφέρθηκαν στην AI.

Ωστόσο, ο 23χρονος απόφοιτος του Hamilton College, Evan Reed, θεωρεί ότι η AI μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Τη χρησιμοποίησε, με την έγκριση των καθηγητών του, για παρουσιάσεις και για τη δημιουργία χαρτών κώδικα στην πτυχιακή του εργασία. Μετά την αποφοίτησή του θα εργαστεί ως αναλυτής χρηματοδότησης έργων στη Νέα Υόρκη.

Ο Reed πιστεύει ότι οι εταιρείες που προσλαμβάνουν νωρίς αποφοίτους εξοικειωμένους με την AI θα αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως λέει, λίγοι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται αποτελεσματικά «AI agents» μπορούν να αυξήσουν θεαματικά την παραγωγικότητα μιας ομάδας.

Αναζητούνται φοιτητές με άνεση στη χρήση AI

Ο Scott Pulsipher, πρόεδρος του Western Governors University, δήλωσε ότι οι εργοδότες εξακολουθούν να προσλαμβάνουν, αλλά πλέον αναζητούν φοιτητές με επαγγελματική εμπειρία και άνεση στη χρήση AI. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το κενό δεξιοτήτων εξηγεί γιατί πολλοί απόφοιτοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία.

Η εταιρεία τεχνολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου Rokt προσέλαβε περίπου 160 εργαζομένους το 2025 και σχεδιάζει να διατηρήσει παρόμοιο αριθμό και φέτος. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Bruce Buchanan εξηγεί ότι θέλει να αξιοποιήσει το διαθέσιμο ταλέντο σε μια περίοδο που άλλες εταιρείες διστάζουν.

Σύμφωνα με τον Buchanan, οι νέοι εργαζόμενοι θα συνεργάζονται στενά με AI agents. Όσοι αγκαλιάζουν την AI μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην επίλυση προβλημάτων και στις ουσιαστικές πτυχές της δουλειάς τους, ενώ η τεχνολογία αναλαμβάνει τις πιο κουραστικές εργασίες.

Παράλληλα, παρατηρείται και μια νέα ανησυχία μεταξύ εργαζομένων μεσαίας καριέρας. Όπως σημειώνει, κάποιος που αφιέρωσε 15 χρόνια για να γίνει ανώτερος μηχανικός μπορεί να αισθάνεται απειλή όταν ένας νεότερος εργαζόμενος, χρησιμοποιώντας AI, μπορεί μέσα σε έναν χρόνο να αποδίδει ακόμη καλύτερα.