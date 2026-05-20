ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας αντί να τις καταστρέφει
Τεχνολογία
07:57 - 20 Μάι 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας αντί να τις καταστρέφει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί εργοδότες επικαλούνται την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ως λόγο για να περιορίσουν τις προσλήψεις αποφοίτων πανεπιστημίων ή να προβούν σε απολύσεις. Τώρα όμως ορισμένες εταιρείες αλλάζουν στάση, υποστηρίζοντας ότι η AI αυξάνει την ανάγκη τους για εργαζομένους υψηλού επιπέδου.

Σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για τα σχέδια πρόσληψης αποφοίτων το 2026, σχεδόν τρεις φορές περισσότεροι διευθυντές εταιρειών που χρησιμοποιούν ή εξετάζουν τη χρήση AI δήλωσαν ότι αυξάνουν τις προσλήψεις νέων εργαζομένων αντί να τις μειώνουν. Σύμφωνα με το Strada Education Foundation, που ερεύνησε περίπου 1.500 εργοδότες, οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρήση AI εμφανίζονται και οι πιο αισιόδοξες για τις προσλήψεις.

Τα αποτελέσματα δείχνουν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι αλλάζει ραγδαία το τι περιμένουν οι εταιρείες από τους νεότερους υπαλλήλους τους. Πάνω από το 40% των εργοδοτών δήλωσε ότι η AI φέρνει περισσότερη πολυπλοκότητα και αναλυτική ευθύνη σε αυτές τις θέσεις, καθώς αναλαμβάνει όλο και περισσότερες επαναλαμβανόμενες και διοικητικές εργασίες που παραδοσιακά δίνονταν σε νέους αποφοίτους.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια αναδιοργάνωσης των λειτουργιών τους γύρω από την AI και πολλά σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επίδρασή της στην εργασία παραμένουν άγνωστα. Πολλοί εργοδότες που θέλουν να περιορίσουν το κόστος και το προσωπικό έχουν παγώσει ή μειώσει τις προσλήψεις νέων αποφοίτων τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας σε ορισμένες περιπτώσεις την AI ως αιτία. Τον Μάρτιο, η ανεργία μεταξύ πρόσφατων αποφοίτων έφτασε το 5,6%, δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 2019, ενώ το συνολικό ποσοστό ανεργίας βρισκόταν στο 4,3%.

Παρά αυτή την επιφυλακτικότητα, ορισμένες εταιρείες κινούνται αντίθετα. Η ασφαλιστική εταιρεία ζωής MetLife αύξησε κατά σχεδόν 30% τις προσλήψεις ασκουμένων και νέων αποφοίτων πέρυσι και αναμένει νέα αύξηση το 2026. Παρόμοια, η IBM, που επίσης επεκτείνει τις προσλήψεις νέων εργαζομένων, υποστηρίζει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί το ταλέντο τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Ο Bryce Strauss, συνιδρυτής της Nominal, εταιρείας λογισμικού για μηχανικούς σε τομείς όπως η ενέργεια, η αεροπορία και οι δορυφόροι, δηλώνει ότι δεν τον εκπλήσσουν αυτά τα ευρήματα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί εκτεταμένα την AI και προσλαμβάνει φέτος δέκα νέους αποφοίτους, διπλάσιους από το 2025.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μία νέα απόφοιτος μηχανικός δημιούργησε μόνη της, χρησιμοποιώντας AI, ένα εργαλείο ανάλυσης που πλέον χρησιμοποιεί ολόκληρη η ομάδα της. Όπως είπε, η επένδυση σε νέους εργαζομένους αποδείχθηκε μία από τις καλύτερες αποφάσεις της εταιρείας.

Η AI παραμένει αντιδημοφιλής σε πολλούς Αμερικανούς, κυρίως λόγω των φόβων ότι μπορεί να εξαφανίσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας γραφείου και να πλήξει ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους. Σε αρκετές τελετές αποφοίτησης φέτος, φοιτητές αποδοκίμασαν ομιλητές όταν αναφέρθηκαν στην AI.

Ωστόσο, ο 23χρονος απόφοιτος του Hamilton College, Evan Reed, θεωρεί ότι η AI μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Τη χρησιμοποίησε, με την έγκριση των καθηγητών του, για παρουσιάσεις και για τη δημιουργία χαρτών κώδικα στην πτυχιακή του εργασία. Μετά την αποφοίτησή του θα εργαστεί ως αναλυτής χρηματοδότησης έργων στη Νέα Υόρκη.

Ο Reed πιστεύει ότι οι εταιρείες που προσλαμβάνουν νωρίς αποφοίτους εξοικειωμένους με την AI θα αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως λέει, λίγοι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται αποτελεσματικά «AI agents» μπορούν να αυξήσουν θεαματικά την παραγωγικότητα μιας ομάδας.

Αναζητούνται φοιτητές με άνεση στη χρήση AI

Ο Scott Pulsipher, πρόεδρος του Western Governors University, δήλωσε ότι οι εργοδότες εξακολουθούν να προσλαμβάνουν, αλλά πλέον αναζητούν φοιτητές με επαγγελματική εμπειρία και άνεση στη χρήση AI. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το κενό δεξιοτήτων εξηγεί γιατί πολλοί απόφοιτοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία.

Η εταιρεία τεχνολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου Rokt προσέλαβε περίπου 160 εργαζομένους το 2025 και σχεδιάζει να διατηρήσει παρόμοιο αριθμό και φέτος. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Bruce Buchanan εξηγεί ότι θέλει να αξιοποιήσει το διαθέσιμο ταλέντο σε μια περίοδο που άλλες εταιρείες διστάζουν.

Σύμφωνα με τον Buchanan, οι νέοι εργαζόμενοι θα συνεργάζονται στενά με AI agents. Όσοι αγκαλιάζουν την AI μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην επίλυση προβλημάτων και στις ουσιαστικές πτυχές της δουλειάς τους, ενώ η τεχνολογία αναλαμβάνει τις πιο κουραστικές εργασίες.

Παράλληλα, παρατηρείται και μια νέα ανησυχία μεταξύ εργαζομένων μεσαίας καριέρας. Όπως σημειώνει, κάποιος που αφιέρωσε 15 χρόνια για να γίνει ανώτερος μηχανικός μπορεί να αισθάνεται απειλή όταν ένας νεότερος εργαζόμενος, χρησιμοποιώντας AI, μπορεί μέσα σε έναν χρόνο να αποδίδει ακόμη καλύτερα.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 23:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση
Τεχνολογία

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ
Τεχνολογία

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο
Τεχνολογία

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη
Οικονομία

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
20/05/2026 - 08:41

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

Φορολογία
20/05/2026 - 08:30

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 08:25

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Αναλύσεις
20/05/2026 - 08:20

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €182 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Πιστωτική επέκταση στα €500 εκατ.

Τεχνολογία
20/05/2026 - 07:57

Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας αντί να τις καταστρέφει

Ομόλογα
20/05/2026 - 07:55

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:45

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:36

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

Οικονομία
19/05/2026 - 23:28

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 23:05

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

Ακίνητα
19/05/2026 - 22:48

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Υγεία
19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Υγεία
19/05/2026 - 21:11

Πανελλήνιες 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς – «Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό»

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ