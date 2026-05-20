Ο Τσίπρας... πίσω από τη διαγραφή Πολάκη
09:50 - 20 Μάι 2026

Ο Τσίπρας... πίσω από τη διαγραφή Πολάκη

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε κάπως απρόσμενα και με αφορμή σχετικά ασήμαντη, αν αναλογιστεί κανείς τη γενικότερη δράση του... αψύ κρητικού βουλευτή.

Καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ άγεται και φέρεται από τις εξελίξεις σχετικά με το κόμμα Τσίπρα, στην... πιάτσα κάποιοι συνδέουν τη διαγραφή Πολάκη με τη νέα πολιτική προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Τσίπρας ασφαλώς και θέλει να απορροφήσει μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα δεν θέλει τον Παύλο Πολάκη μαζί του. Τον θεωρεί βαρίδι. Έστω προσωρινά λοιπόν το να τον βγάλει εκτός κάδρου εξυπηρετεί τα σχέδιά του.

Και φυσικά διαχωρίζονται οι τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η μετριοπαθής που θέλει μαζί του ο Τσίπρας και η πιο... μπρουτάλ που μπορεί τελικά να ακολουθήσει τον Παύλο Πολάκη σε έναν άλλο σχηματισμό.

Δεν αποκλείεται τέλος και η αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, που πάλι βολεύει τα πλάνα Τσίπρα, ο οποίος θυμίζουμε ανακοινώνει το κόμμα του την ερχόμενη Τρίτη (26/5).

Τελευταία τροποποίηση στις 20/05/2026 - 10:06
Υποχώρηση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού λόγω των αυξημένων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων
Πέθανε ο πρώην καλαθοσφαιριστής Κάρεϊ Σκάρι
ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63
Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του
