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Ντάουνινγκ Στριτ: Κατακρίνει τον Ίλον Μασκ για προτροπή σε βία σε ακροδεξιά συγκέντρωση
Ειδήσεις
20:45 - 15 Σεπ 2025

Ντάουνινγκ Στριτ: Κατακρίνει τον Ίλον Μασκ για προτροπή σε βία σε ακροδεξιά συγκέντρωση

Reporter.gr Newsroom
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Η Ντάουνινγκ Στριτ καταδίκασε σήμερα 15/9 τον «επικίνδυνο και εμπρηστικό λόγο» που εκφώνησε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στο Λονδίνο, η οποία προσέλκυσε από 110.000 έως 150.000 συμμετέχοντες, μετά από κάλεσμα της ακροδεξιάς.

Ο Μασκ απευθύνθηκε στους διαδηλωτές μέσω βιντεοσύνδεσης, δηλώνοντας: «Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει. Είτε θα απαντήσετε είτε θα πεθάνετε». Ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις, υπογράμμισε ότι «ο λόγος είναι σαφώς επικίνδυνος και εμπρηστικός. Απειλεί με βία. Απειλεί με εκφοβισμό μέσα στους δρόμους μας».

Παράλληλα, η κυβέρνηση επανέλαβε ότι η Βρετανία αποτελεί μια χώρα που βασίζεται στη δικαιοσύνη, την ανεκτικότητα και τον σεβασμό, προσθέτοντας ότι «το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι πολίτες στη Βρετανία είναι αυτό το είδος εμπρηστικών και επικίνδυνων δηλώσεων».

Κατά την παρέμβασή του, ο Μασκ δεν περιορίστηκε μόνο στον εμπρηστικό λόγο. Ζήτησε αλλαγή της κυβέρνησης στη χώρα, καταγγέλλοντας την «ταχεία διάβρωση της Μεγάλης Βρετανίας λόγω μιας μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης». «Δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια μπροστά μας… είναι πάρα πολύ. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διοργανωθούν νέες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Η διαδήλωση του Σαββάτου είχε παρουσιαστεί αρχικά ως συγκέντρωση υπέρ της «ελευθερίας της έκφρασης», έπειτα από κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον. Ωστόσο, πολλοί παρατηρητές την χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη διαδήλωση ακροδεξιών των τελευταίων δεκαετιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ντάουνινγκ Στριτ και η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ φαίνεται να αντιμετωπίζουν με μεγάλη ανησυχία τη συμμετοχή μιας τέτοιας μάζας πολιτών και τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Μασκ, τονίζοντας την ανάγκη για περιορισμό του ρητορικού κινδύνου και την προστασία της δημόσιας τάξης στη Βρετανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 00:05
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