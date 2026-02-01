Μασκ: Δωρεές ύψους 10 εκατ. δολαρίων σε δύο κομβικά ταμεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος

Ο Ίλον Μασκ κατέθεσε 10 εκατομμύρια δολάρια σε δύο μεγάλα ταμεία (super PACs) των Ρεπουμπλικάνων στο τέλος της περασμένης χρονιάς, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις οικονομικών εκστρατειών που υποβλήθηκαν το Σάββατο (31/1), καθώς επανέρχεται σε πιο ενεργό ρόλο στην πολιτική του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (GOP).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Politico, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, -ο οποίος είχε δημόσια διαφωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη άνοιξη και είχε δηλώσει ότι εγκαταλείπει τις πολιτικές χορηγίες-, έδωσε 5 εκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο σε κάθε ένα από τα Congressional Leadership Fund και Senate Leadership Fund, δύο ομάδες που στοχεύουν στη βοήθεια του GOP να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου φέτος.

Επισημαίνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη δόση χορηγιών του Μασκ και προς τα δύο ταμεία, καθώς είχε προηγουμένως δωρίσει χρήματα τον Ιούνιο, εν μέσω της διαμάχης του με τον Τραμπ. Οι προηγούμενες συνεισφορές πραγματοπιήθηκαν λίγο πριν ο Μασκ αφήσει να εννοηθεί ότι θα δημιουργήσει το δικό του πολιτικό κόμμα, μια πρωτοβουλία που τελικά δεν προχώρησε.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο Μασκ και ο Τραμπ έχουν πρόσφατα συμφιλιωθεί, με τον τεχνολογικό διευθυντή να δειπνεί μαζί με τον Τραμπ στο Mar-a-Lago στις αρχές αυτού του μήνα. Ο Μασκ έχει επίσης επανέλθει στην υποστήριξη της ρεπουμπλικανικής πολιτικής μέσω του X, που κατέχει, προωθώντας στους γερουσιαστές μια ενισχυμένη εκδοχή του νόμου SAVE Act, ενός νομοσχεδίου που θα απαιτεί από τις πολιτείες να συλλέγουν αποδείξεις υπηκοότητας από όσους εγγράφονται για ψήφο.

Ο Μασκ υποστηρίζει την εκδοχή SAVE Act Plus, που περιλαμβάνει απαιτήσεις ταυτότητας, απαγόρευση της επιστολικής ψήφου για τους περισσότερους Αμερικανούς, καθώς και άλλες αλλαγές στη διαχείριση των εκλογών.

Ο Μασκ ήταν επίσης ο μεγαλύτερος ατομικός δωρητής σε πολιτικές επιτροπές κατά τον εκλογικό κύκλο του 2024, δαπανώντας το ιλιγγιώδες ποσό των 290 εκατομμυριών δολαρίων, σε υποστήριξη του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι στους πρώτους μήνες της διοίκησης Τραμπ, ο μεγιστάνας είχε ενεργό ρόλο στο Υπουργείο Κρατικής Αποδοτικότητας (Department of Government Efficiency), αλλά άρχισε να συγκρούεται με τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους σχετικά με τον νόμο «One Big Beautiful Bill Act». Ο Μασκ συμμετείχε επίσης στις εκλογές του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ουισκόνσιν τον Απρίλιο, όπου ο υποψήφιος της επιλογής του έχασε με 10 μονάδες.

Οι συνεισφορές του Μασκ αποτελούσαν μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης και για τα δύο ταμεία. Το SLF συγκέντρωσε σχεδόν 77 εκατομμύρια δολάρια κατά τους τελευταίους έξι μήνες του 2025 και είχε διαθέσιμα 100 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ενώ το CLF συγκέντρωσε πάνω από 38 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο και είχε περισσότερα από 54 εκατομμύρια δολάρια διαθέσιμα.