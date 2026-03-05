Στο εδώλιο ο Μασκ: Κατηγορίες για παραπλανητικές δηλώσεις πριν από την εξαγορά του Twitter

Ο Elon Musk κατέθεσε την Τετάρτη (4/3) στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας που έχει κινηθεί από μετόχους, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι προέβη σε ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με το Twitter. Σύμφωνα με τους ενάγοντες, οι δηλώσεις αυτές συνέβαλαν στην πτώση της τιμής της μετοχής της εταιρείας πριν ο ίδιος ολοκληρώσει την εξαγορά της πλατφόρμας έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022.

Σημειώεται ότι η αγωγή κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2022 από επενδυτές που πούλησαν μετοχές της εταιρείας μεταξύ 13 Μαΐου και 4 Οκτωβρίου 2022, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία εξαγοράς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Musk φέρεται να παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί κινητών αξιών, προβαίνοντας σε δημόσιες δηλώσεις που -κατά τους ενάγοντες- είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επηρεάσουν αρνητικά την αξία της μετοχής του Twitter. Στο επίκεντρο των κατηγοριών βρίσκεται ανάρτησή του τον Μάιο του 2022, με την οποία ανέφερε ότι η συμφωνία εξαγοράς τίθεται «προσωρινά σε αναμονή», επικαλούμενος αμφιβολίες σχετικά με το πραγματικό ποσοστό των ψεύτικων λογαριασμών (bots) στην πλατφόρμα.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη δήλωση ήταν παραπλανητική, καθώς η ήδη υπογεγραμμένη συμφωνία συγχώνευσης δεν προέβλεπε τη δυνατότητα να «παγώσει» μονομερώς η διαδικασία. Από την πλευρά του, ο Musk ανέφερε στην κατάθεσή του ότι η αναφορά σε «αναμονή» δεν σήμαινε υπαναχώρηση από τη συμφωνία, αλλά απλώς υποδήλωνε πιθανή καθυστέρηση. Τόνισε επίσης ότι παρέμενε προσηλωμένος στην ολοκλήρωση της εξαγοράς, παρότι διατηρούσε επιφυλάξεις για το ζήτημα των bots.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο επιχειρηματίας -επικεφαλής των Tesla και SpaceX- κλήθηκε ακόμη να εξηγήσει γιατί είχε προχωρήσει σε σταδιακή και διακριτική αγορά μετοχών του Twitter στις αρχές του 2022. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ενημέρωσε άμεσα για τις συναλλαγές αυτές, επειδή δεν θεωρούσε τότε ότι η πληροφορία ήταν ουσιώδης για τους επενδυτές.