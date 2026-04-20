Γαλλία: Έρευνα της δικαιοσύνης σε βάρος Μασκ και X για σοβαρά αδικήματα

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης και αναλυτές, θεωρείται απίθανο ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ να μεταβεί σήμερα (20/4) στο Παρίσι, όπου είχε κληθεί από τον επικεφαλής της Μονάδας καταπολέμησης κυβερνοεγκλήματος της Γαλλίας για μια «εθελοντική συνέντευξη».

Πιο συγκεκριμένα, η κλήση του Μασκ εντάσσεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2025 και αφορά την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, καθώς και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok, τα οποία ανήκουν στον ίδιο.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν η συμμετοχή του στη διαδικασία δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, νομικοί κύκλοι στη Γαλλία σημειώνουν ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, οι αρχές θα μπορούσαν να εντείνουν την πίεση, ακόμη και με την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Η υπόθεση έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με διαρροές προς τον Τύπο από ειδικούς της Εθνικής Μονάδας Κυβερνοασφάλειας της Γαλλίας, υπάρχουν υπόνοιες ότι μέσω χειραγώγησης του αλγορίθμου της πλατφόρμας X ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί σοβαρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για στοχευμένη διαφήμιση, η επηρεασμένη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου στη Γαλλία, καθώς και κατηγορίες που φτάνουν έως την άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, τη συνενοχή σε κατοχή και διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας και την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αλλοίωση ή χειραγώγηση αλγορίθμου κοινωνικής πλατφόρμας μπορεί να θεωρηθεί, βάσει της γαλλικής νομοθεσίας, «παραποίηση λειτουργίας» συστήματος πληροφορικής και να διωχθεί ποινικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Γαλλία, μετά από περίπου δεκαπέντε μήνες έρευνας, δικαστικές και αστυνομικές αρχές, με τη συνδρομή ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη και πληροφοριών από δημόσιους φορείς, ζήτησαν από την εταιρεία X να παραδώσει τον αλγόριθμό της, ώστε να αξιολογηθεί αν παραβιάζει τη γαλλική νομοθεσία.

Η εταιρεία, με έδρα το Δουβλίνο, αρνήθηκε να συνεργαστεί, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα είναι «πολιτικά υποκινούμενη» και ότι γίνεται κατάχρηση του νομικού πλαισίου.

Στις 3 Φεβρουαρίου, οι γαλλικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία της X στη Γαλλία, κίνηση που η εταιρεία χαρακτήρισε ως μέτρο πίεσης, ενώ ο Ίλον Μασκ φέρεται να προχώρησε σε ιδιαίτερα επικριτικές δηλώσεις για τους δικαστικούς λειτουργούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε τις γαλλικές αρχές ότι δεν προτίθεται να παράσχει συνδρομή. Σε επιστολή του, που δημοσιεύθηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, χαρακτήρισε την έρευνα «πολιτικά υποκινούμενη ποινική διαδικασία» με στόχο τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που θεωρείται παράνομος.

Ορισμένοι Γάλλοι αναλυτές συγκρίνουν την υπόθεση με την αντίστοιχη έρευνα κατά του Πάβελ Ντούροφ, επικεφαλής της πλατφόρμας Telegram, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση και κατηγορηθεί για μη συμμόρφωση με δικαστικά αιτήματα, πριν τελικά αρχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η περίπτωση Μασκ είναι διαφορετική, καθώς δεν είναι Γάλλος πολίτης, γεγονός που καθιστά τη νομική και διπλωματική διαχείριση της υπόθεσης πιο σύνθετη και, κατά τους ίδιους, ενδέχεται να οδηγήσει σε άγνωστες μέχρι τώρα καταστάσεις. Δεν αποκλείουν μάλιστα το ενδεχόμενο αντιδράσεων από την πλευρά των ΗΠΑ, ακόμη και με τη μορφή κυρώσεων κατά Γάλλων δικαστικών λειτουργών που εμπλέκονται στην υπόθεση, σε μια εξέλιξη παρόμοια με προηγούμενες αμερικανικές κυρώσεις κατά Ευρωπαίων αξιωματούχων που είχαν ασχοληθεί με τη ρύθμιση μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών.