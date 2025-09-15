ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η IndiGo και η AEGEAN υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:53 - 15 Σεπ 2025

Η IndiGo και η AEGEAN υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η IndiGo, η πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών και η AEGEAN, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την πραγματοποίηση πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare), με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την παροχή μιας απρόσκοπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας στους επιβάτες των δύο εταιρειών.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πτήσεις στο δίκτυο της κάθε μίας. Αυτό θα επιτρέψει στην AEGEAN να ενισχύσει τη συνδεσιμότητά της με την Ινδία και τη Νότια Ασία, ενώ οι επιβάτες της IndiGo θα αποκτήσουν περισσότερες επιλογές ταξιδιού στο εκτεταμένο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού της AEGEAN με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Η IndiGo έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από και προς την Αθήνα από τις αρχές Ιανουαρίου 2026. Από την πλευρά της, η AEGEAN έχει επίσης ανακοινώσει την έναρξη των πτήσεων προς την Ινδία τον Μάρτιο 2026. Η IndiGo θα ξεκινήσει με έξι εβδομαδιαίες πτήσεις προς την Αθήνα, ενώ η AEGEAN θα εγκαινιάσει πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Δελχί και στη συνέχεια, τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινού κωδικού, οι επιβάτες της AEGEAN θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερους προορισμούς εντός της Ινδίας και της Νότιας Ασίας, καθώς ο κωδικός πτήσεων «A3» θα προστεθεί σε σημαντικό αριθμό δρομολογίων του δικτύου της IndiGo και ο κωδικός «6E» της IndiGo σε πτήσεις του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού της AEGEAN από την μεγαλύτερη βάση της στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η συνεργασία αυτή θα προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία για τους επιβάτες που ταξιδεύουν μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας, Ευρώπης και Νότιας Ασίας με ενιαίο δρομολόγιο, δυνατότητα through check-in και άλλα προνόμια. Λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα δρομολόγια που θα περιλαμβάνει η συμφωνία, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ο Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με την AEGEAN, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να “δώσουμε φτερά” στην Ινδία και να ενισχύσουμε τη διεθνή συνδεσιμότητα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι επιβάτες μας θα μπορούν να βρίσκουν εύκολα ενιαία δρομολόγια σε ένα διευρυμένο, ολοκληρωμένο δίκτυο και των δύο εταιρειών, που περιλαμβάνει τα νησιά της Ελλάδας και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Καθώς δύο αρχαίοι πολιτισμοί, η Ινδία και η Ελλάδα, έρχονται πιο κοντά μέσω της αεροπορικής αυτής σύνδεσης, είμαστε ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την AEGEAN για να ανταποκριθούμε στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για διεθνή αεροπορικά ταξίδια και να ενισχύσουμε τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Ο Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη στρατηγική συνεργασία μας με την IndiGo, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Η συμφωνία αυτή επεκτείνει το αποτύπωμα της AEGEAN πέρα από την Ευρώπη, σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου, ενισχύοντας τη γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία. Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της IndiGo στην Ινδία και τη Νότια Ασία, σε συνδυασμό με την ισχυρή παρουσία της AEGEAN στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέρουμε στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές, ευκολία και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με την IndiGo και να δημιουργήσουμε νέες πολιτιστικές, επιχειρηματικές και τουριστικές ευκαιρίες».

Σχετικά με την IndiGo

Η IndiGo είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον κόσμο. Η φιλοσοφία της είναι απλή: προσιτοί ναύλοι, πτήσεις στην ώρα τους και ευγενική, χωρίς προβλήματα εξυπηρέτηση σε ένα ασυναγώνιστο δίκτυο. Με στόλο άνω των 400 αεροσκαφών, η IndiGo πραγματοποιεί περισσότερες από 2.200 πτήσεις καθημερινά, συνδέοντας πάνω από 90 εσωτερικούς και 40 διεθνείς προορισμούς. Το 2024 ενίσχυσε τον στόλο της με 58 νέα αεροσκάφη και μετέφερε περισσότερους από 118 εκατ. επιβάτες στο οικονομικό έτος 2025. Η IndiGo βραβεύθηκε ως «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στην Ινδία και τη Νότια Ασία» από τη Skytrax στα World Airline Awards 2025. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://www.goindigo.in/ ή κατεβάστε την εφαρμογή IndiGo. Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook, X και Instagram.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας για το TikTok
Χρηματιστήρια

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας για το TikTok

FBI: Εντοπίστηκε DNA του Τάιλερ Ρόμπινσον στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ
Ειδήσεις

FBI: Εντοπίστηκε DNA του Τάιλερ Ρόμπινσον στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Rheinmetall: Αποκτά τη Naval Vessels Lürssen και ενισχύει τη θέση της στον ναυτικό τομέα
Επιχειρήσεις

Rheinmetall: Αποκτά τη Naval Vessels Lürssen και ενισχύει τη θέση της στον ναυτικό τομέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη
Ειδήσεις

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα
Ειδήσεις

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ