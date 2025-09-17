Ένα χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι η ΕΕ έχει κάνει μόνο το... 11%

Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Μάριο Ντράγκι για το πώς να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να κάνει ένα... update και ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός.

Μιλώντας μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ντράγκι έκανε μια ζοφερή εκτίμηση για τις προοπτικές της Ένωσης.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε «δυσκολότερη θέση», είπε ο Ντράγκι. «Το μοντέλο ανάπτυξής μας ξεθωριάζει. Οι ευπάθειες συσσωρεύονται. Και δεν υπάρχει σαφής δρόμος για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που χρειαζόμαστε».

Αν και οι αξιωματούχοι έχουν υιοθετήσει το πνεύμα της έκθεσης του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι επικριτές κατηγορούν την Επιτροπή ότι δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για να αντιμετωπίσει τις πολλές αδυναμίες της ΕΕ.

Μόλις το 11% από τις 383 συστάσεις της έκθεσης Ντράγκι έχουν υλοποιηθεί πλήρως, σύμφωνα με μελέτη του think tank EPIC.

Στην ομιλία του σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας κάλεσε επίσης σε παύση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ που διέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι το επόμενο στάδιο που αφορά τομείς όπως η υγεία και οι κρίσιμες υποδομές θα πρέπει να μπει «στον πάγο μέχρι να κατανοήσουμε καλύτερα τις αρνητικές συνέπειες».

Στόχευσε επίσης στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ζητώντας μια «νέα προσέγγιση».

«Στην πράξη, οι κρατικές ενισχύσεις συχνά λειτουργούν ως προστατευτισμός – κρατώντας τη δραστηριότητα εντός συνόρων αντί να οικοδομούν ευρωπαϊκές βιομηχανίες με παγκόσμια ανταγωνιστικότητα», είπε. Σε αντίθεση με την ενοποίηση που παρατηρείται στις ΗΠΑ και την Ασία, η Ευρώπη «παραμένει κατακερματισμένη μεταξύ πολλαπλών εθνικών πρωταθλητών και επικαλυπτόμενων βιομηχανικών βάσεων».

Από τη μεριά της, η φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις συγχωνεύσεις, που αρχικά αναμενόταν έως το 2027.

Μια ακόμη βασική σύσταση της έκθεσης Ντράγκι ήταν η ανάγκη ενθάρρυνσης των καταναλωτών να διοχετεύουν τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις σε επενδύσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Σαΐμ Σαΐντ και Χόρχε Βαλέρο του Bloomberg, η Επιτροπή θα προτείνει μια σειρά φορολογικών μέτρων για την τόνωση των επενδύσεων στο πλαίσιο του επικείμενου πακέτου για την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, που αναμένεται στο τέλος του μήνα.