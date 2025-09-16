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Νέο «καμπανάκι» Ντράγκι: Πολύ αργή η Ευρώπη στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Ειδήσεις
13:41 - 16 Σεπ 2025

Νέο «καμπανάκι» Ντράγκι: Πολύ αργή η Ευρώπη στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται πολύ αργά στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, προειδοποιεί ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, υπογραμμίζοντας ότι η Γηραιά Ήπειρος "αποτυγχάνει να ακολουθήσει την ταχύτητα" μιας ταχέως μεταβαλλόμενης παγκόσμιας τάξης.

Ένα χρόνο μετά την παρουσίαση της έκθεσης με την οποία χαρτογράφησε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ των 27 μπορεί να αξιοποιήσει την οικονομική της δύναμη για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ευημερία, ο Ντράγκι δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι είναι "απογοητευμένοι" από τον ρυθμό των αλλαγών σε μια κατακερματισμένη περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η ΕΕ αποτυγχάνει να συμβαδίσει με τους παγκόσμιους αντιπάλους της.

«Πολύ συχνά, υπάρχουν δικαιολογίες για αυτή την αργοπορία», ανέφερε ο Ντράγκι σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες την Τρίτη. «Μια διαφορετική πορεία απαιτεί νέα ταχύτητα, κλίμακα και ένταση», πρόσθεσε, καλώντας τα κράτη-μέλη της ΕΕ να δράσουν από κοινού και να υιοθετήσουν μια πιο συντονισμένη στρατηγική.

Ο Ιταλός πολιτικός πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο, εν μέσω σημαντικών προκλήσεων όπως η αποσύνθεση των διατλαντικών δεσμών, η ανάδειξη της Κίνας σε υπερδύναμη και οι ένοπλες συγκρούσεις στα ευρωπαϊκά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μία από τις βασικές προτάσεις του Ντράγκι αφορά το συντονισμό των κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ. «Στην πράξη, οι κρατικές ενισχύσεις συχνά λειτουργούν ως προστατευτισμός – εγκλωβίζοντας τη δραστηριότητα εντός των συνόρων αντί να δημιουργούν ευρωπαϊκές βιομηχανίες που είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο.

Ο Ντράγκι καλεί τα κράτη-μέλη να αφήσουν πίσω τις δικαιολογίες και να υιοθετήσουν ταχύτερες και πιο αποφασιστικές πολιτικές, προκειμένου η Ευρώπη να μην μείνει πίσω στην παγκόσμια οικονομική σκακιέρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 13:43
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