Νετανιάχου και Τραμπ θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά από αναφορές ότι το γραφείο του Νετανιάχου είχε ζητήσει τη συνάντηση. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η πρόσκληση επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τραμπ τη Δευτέρα (15/9) και χαρακτήρισε τις συνομιλίες τους από την επίθεση του Ισραήλ κατά ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ «καλές».
Η συνάντηση αυτή θα είναι η τέταρτη μεταξύ των δύο ηγετών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ ήταν το μόνο υπεύθυνο για την επίθεση και επιβεβαίωσε ότι η εκδοχή του Λευκού Οίκου για τα γεγονότα είναι «σωστή».
Όταν ρωτήθηκε αν ενημέρωσε τον Τραμπ πριν από την επίθεση, ο Νετανιάχου απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, παρά τις αναφορές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ειδοποιηθεί περίπου μία ώρα πριν τις επιθέσεις.