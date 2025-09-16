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Νετανιάχου και Τραμπ θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου
Ειδήσεις
22:22 - 16 Σεπ 2025

Νετανιάχου και Τραμπ θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον προσκάλεσε σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά από αναφορές ότι το γραφείο του Νετανιάχου είχε ζητήσει τη συνάντηση. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η πρόσκληση επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τραμπ τη Δευτέρα (15/9) και χαρακτήρισε τις συνομιλίες τους από την επίθεση του Ισραήλ κατά ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ «καλές».

Η συνάντηση αυτή θα είναι η τέταρτη μεταξύ των δύο ηγετών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ ήταν το μόνο υπεύθυνο για την επίθεση και επιβεβαίωσε ότι η εκδοχή του Λευκού Οίκου για τα γεγονότα είναι «σωστή».

Όταν ρωτήθηκε αν ενημέρωσε τον Τραμπ πριν από την επίθεση, ο Νετανιάχου απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, παρά τις αναφορές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ειδοποιηθεί περίπου μία ώρα πριν τις επιθέσεις.

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