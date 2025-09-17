Χρηματοδότηση έως 200.000 ευρώ: Ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση

Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου θα μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταθέσουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια ΜμΕ», διεκδικώντας ενίσχυση που φτάνει έως και τις 200.000 ευρώ.

Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Από αυτά, 44 εκατ. ευρώ κατανέμονται σε επιχειρήσεις με έδρα την Αττική και το Νότιο Αιγαίο, ενώ τα υπόλοιπα 156 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Δικαιούχοι και ποσά επιχορήγησης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που:

δραστηριοποιούνται στους σχετικούς ΚΑΔ,

διαθέτουν τουλάχιστον μία θέση πλήρους απασχόλησης (ή ισοδύναμο),

λειτουργούν για τουλάχιστον ένα έτος.

Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 40.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι τουλάχιστον 80.000 ευρώ, χωρίς να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που καταγράφηκε σε μία από τις τρεις προηγούμενες χρήσεις.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 40% για Αττική και Νότιο Αιγαίο και 50% για τις υπόλοιπες περιφέρειες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

Προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και εξοπλισμού που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπηρεσίες όπως πιστοποιήσεις, τεχνογνωσία, σχεδιασμός συσκευασίας.

Λογισμικό.

Δράσεις προβολής, προώθησης και δικτύωσης, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις.

Επιπλέον, επιδοτούνται δαπάνες για μία νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης καθώς και έμμεσες δαπάνες.

Υποχρέωση αύξησης εξαγωγών

Σημαντική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι η αύξηση εξαγωγών σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του ύψους της επιχορήγησης, σε διάστημα τριών ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Για παράδειγμα, σε επιχορήγηση 200.000 ευρώ, η επιχείρηση θα πρέπει να αυξήσει τις εξαγωγές της κατά τουλάχιστον 140.000 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή που θα αντιστοιχεί στη διαφορά του στόχου από το πραγματικό ποσό αύξησης.

Η αύξηση των εξαγωγών θα υπολογίζεται συγκρίνοντας τα αποτελέσματα κάθε φορολογικού έτους με το έτος βάσης. Ενδεικτικά, εάν οι εξαγωγές το 2024 ανέρχονται σε 30.000 ευρώ και το 2026 σε 45.000 ευρώ, η διαφορά των 15.000 ευρώ θα προσμετράται στον στόχο.