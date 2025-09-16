«Αλλαγή φρουράς» στη Nestle: Ο Paul Bulcke παραδίδει την «σκυτάλη» στον Pablo Isla

Η Nestle ανακοίνωσε την Τρίτη (16/9) ότι ο πρόεδρος της, Paul Bulcke, θα παραδώσει τα ηνία στον πρώην CEO της Inditex, Pablo Isla, την 1η Οκτωβρίου.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί μόλις δύο εβδομάδες μετά την αιφνίδια απομάκρυνση του Laurent Freixe από τη θέση του CEO λόγω μιας μη δημοσιοποιημένης σχέσης, ανοίγοντας το δρόμο για το νέο CEO Philipp Navratil και τον Isla να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, η Nestle αντιμετώπιζε προκλήσεις λόγω της στασιμότητας των πωλήσεων και της αύξησης του χρέους.

Σε σύντομη δήλωση, ο Bulcke τόνισε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση για το μέλλον, προχωρώντας στην προγραμματισμένη παράδοση της ηγεσίας που είχε αρχικά οριστεί για τον Απρίλιο του 2026. «Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να αποχωρήσω και να επιταχύνω την προγραμματισμένη μετάβαση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η νέα ηγεσία θα φέρει μια «νέα προοπτική». Ο Bulcke θα αναλάβει τον ρόλο του τιμητικού προέδρου.

Προκλήσεις και προσδοκίες για τη Nestle

Η Nestle βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις, καθώς οι επενδυτές και οι αναλυτές ζητούν μείωση του μεγέθους της εταιρείας σε μια δύσκολη καταναλωτική αγορά. Οι πωλήσεις έχουν σταματήσει, οι μετοχές έχουν χάσει πάνω από 40% από το 2022 και τα κόστη έχουν εκτοξευθεί, με τα επίπεδα χρέους να υπερβαίνουν αυτά των ανταγωνιστών όπως η Unilever. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την απόδοση της νέας ηγεσίας, ελπίζοντας σε μια αλλαγή πορείας για την ελβετική εταιρεία.

Υποστήριξη των μετόχων και ιστορικό Bulcke

Τον Απρίλιο, ο Bulcke επανεκλέχθηκε με την υποστήριξη του 84,8% των μετόχων, χαμηλότερο ποσοστό από την παραδοσιακή στήριξη που λαμβάνουν οι πρόεδροι στην Ελβετία, ενώ το 2017 είχε λάβει σχεδόν 96%. Η υποστήριξη των μετόχων προς τον Bulcke είχε σταδιακά μειωθεί, γεγονός που φαίνεται να επιτάχυνε την απόφασή του για πρόωρη αποχώρηση.